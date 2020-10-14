В Самаре прошел финал Всероссийского конкурса разработок в области ТВ «Первый шаг»

До финала добрались 15 команд из 50 с самыми интересными разработками

В Самаре состоялся финал II профессионального молодежного конкурса разработок в области телерадиовещания и телекоммуникаций - «Первый шаг». Мероприятие проходило в новом формате - из-за пандемии коронавируса он поменялся с академического на медийный, с очного на гибридный. Но сохранилось главное – возможность помочь талантливой молодежи сделать тот самый первый шаг в профессии, который, вероятно, приведет к жизненному успеху конкретного человека и всю отрасль связи и коммуникаций большой страны.

До финала из 50 добрались 15 команд, которые представили самые интересные разработки. Все они уже победители, ибо смогли пройти горнило жесточайшего отбора профессионального жюри. А в нем – сплошь мэтры отечественного телевидения. Председатель жюри, директор Региональной производственно-технической дирекции ВГТРК Сергей Николаевич Ефимов, Заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, заместитель генерального директора по техническим вопросам компании «Системный Дом «Деловые Партнеры» Алексей Кондратьев, декан радиотехнического факультета ТУСУР, Томск - Ксения Попова, руководитель проектов отдела разработок электроники компании «Стрим Лабс» Максим Искорнев, начальник Управления региональных телевизионных систем ВГТРК Илья Лебедев, директор по ТВ и РВ корпоративного центра Ростелеком Григорий Урьев.

Конкурс имел две параллельных событийных линий: защита работ и телемарафон. Первая организована в большом павильоне ГТРК «Самара», где размещалось жюри. Участники конкурса подключались к студии дистанционно, оставаясь на своих локальных площадках. На прямой связи - 12 городов страны. Одновременно в малой студии ГТРК «Самара» невероятный двухдневный стрим провел генеральный директор национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Он зарядил своей энергией и творческим драйвом всю команду телевизионщиков, собрав на площадке марафона десятки маститых представителей профессионального сообщества и будущих звезд индустрии.

Этот конкурс глобальным образом поменял подход к восприятию традиционных и сетевых медиа, обеспечив их полное взаимопроникновение. Глобальное интернет пространство было интегрировано в телевизионную среду. Особой благодарности заслуживают почетные гости форума: заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, генеральный директор НТВ Алексей Земский, президент национальной Ассоциации производителей и интеграторов телерадиооборудования и программного обеспечения Эльман Имамкулиев. Они задали чрезвычайно высокую профессиональную планку как для конкурсантов, так и для жюри.

Победитель - молодые специалисты из Санкт-Петербурга, коллектив «Бонч ТИОС Стрижи» получил грант в размере 1 миллиона рублей. Конкурс не смог бы состояться без деятельной помощи губернатора Самарской области. Дмитрий Азаров горячо поддержал саму идею провести форум на Самарской земле и дать возможность молодым изобретателям сделать тот самый первый шаг в профессии. Следующий конкурс пройдет в Ростов-на-Дону. Эстафету коллегам передала директор ГТРК «Самара» Елена Крылова и ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Мишин.

«Два этих дня - это невероятные эмоции, профессиональные победы, огромная польза для всего самарского региона. Я вам желаю этот опыт перенять, взять лучшее и найти свое. И от имени «Космической Столицы» желаю вам придать конкурсу «Первый шаг» поистине космическую скорость! Потому что будущий год - год юбилея первого полета человека в космос. В добрый путь!» - пожелала ростовчанам Елена Крылова.