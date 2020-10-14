Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 14 октября 2020 года

В некоторых городах Золотого Кольца у туристов потребуют результаты теста на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемиологическая ситуация заставляет россиян изрядно волноваться. Все опасаются е только заражения, но и повторения весенних ограничительных мер и остановки экономики. Однако пока туристические направления внутри страны продолжают действовать, и традиционно высокий интерес к маршрутам по Золотому кольцу не снижается. В то же время коронавирус в городах Золотого Кольца не дремлет, а численность заболевших растет с каждым днем. Практически везде в музеях и других общественных местах попросят надет маску и обработать руки антисептиком, а людям старше 65 лет и вовсе мягко, но убедительно посоветуют посидеть дома. Узнали, как обстоит дело с COVID-19 и коронавирусными ограничениями в городах золотого Кольца России.

Коронавирус в Суздале: правила Владимирской области

Заболели: 193

Самоизоляция: для лиц, старше 65 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Во Владимирской области ситуация с коронавирусом достаточно непростая – только за минувшие сутки ковид здесь подтвердился у 72 новых пациентов. Всего в области зафиксирован 8031 случаев коронавируса. Из них в маленьком Суздале – относительно немного, всего 193 заболевших с начала пандемии. Поэтому в этот музей под открытым небом можно ехать без опаски. Тем более, что все музеи, отели и рестораны здесь работают и готовы принимать туристов. Правда, придется смириться с ограничениями и запастись масками, а также подождать, если в помещении уже находится максимально возможное число посетителей. Так, с прошлой недели во Владимирской области дополнительно ужесточился масочный режим, и теперь нарушителям, находящимся в помещении с открытым лицом, грозят штрафы. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что постарается сделать все для того, чтобы экономика региона продолжила работать в прежнем режиме, но для этого жители и туристы должны проявить ответственность и поберечь себя и близких. Так, в регионе активно обсуждается перевод части предприятий и школ на дистанционную работу. Правда, только в тех случаях, когда это не повлияет на их работу. Так что пока беспокоиться туристам не о чем, о закрытии гостиниц и музеев речи пока не идет.

Коронавирус в Ростове Великом: правила Ярославской области

Заболели: 524

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Коронавирус в Переславле-Залесском

Заболели: 449

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Общее число заболевших коронавирусом в Ярославской области достигло 9460 человек, из их в Ростове Великом – всего 524 заразившихся, в Переславле-Залесском - 449. Не очень много, но и немало, особенно учитывая, что с каждым днем это число растет. За минувшие сутки медики обнаружили 82 новых заболевших. Власти расширяют коечный фонд коронавирусных госпиталей и просят жителей региона и туристов соблюдать осторожность . Музеи и гостиницы пока работают, однако придется соблюдать строгий масочный режим. Туристам старшего возраста посоветуют и вовсе никуда не ходить, впрочем, за выход на улицу не оштрафуют и в музей пустят. Главное0оценить собственную готовность к рискам.

Коронавирус в Сергиевом Посаде: правила Московской области

Заболели: 2643

Самоизоляция: для лиц старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Ситуация с коронавирусом в подмосковном Сергиевом Посаде достаточно напряженная – только за минувшие сутки число заболевших выросло на 43 человека. Так что хотя формально город живет обычной жизнью и продолжает принимать туристов, людям со слабым здоровьем лучше не рисковать и временно воздержаться от посещения этого города. Ну а если все-таки соберетесь – запаситесь масками: за их отсутствие в общественных местах и в транспорте можно получить серьезный штраф.

Коронавирус в Костроме: правила Костромской области

Заболели: 2912

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Заболеваемость коронавирусом в Костроме остается высокой – за минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 41 пациента, в предыдущие дни показатель был еще выше. А общее число заболевших в областном центр с начала пандемии достигло 2912 человек. Для относительно небольшой Костромы – солидное количество. Неудивительно, что жителей и гостей города просят не забывать про ношение масок и обработку рук антептиком. Правда, туристическая инфраструктура пока работает, так что при желании можно планировать поездку в Кострому. С соблюдением всех мер предосторожности, конечно.

Коронавирус в Иваново: правила Ивановской области

Заболели: 3789

Самоизоляция: для лиц с хроническими заболеваниями. Обязательна

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней, кроме организованны групп на теплоходах

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Число заболевших коронавирусом в Иваново достигло 3789 человек, из них 42 пациентов выявили за минувшие сутки. 2316 человек уже успешно вылечились и выписались из больниц, остальные продолжают лечение. В Ивановской области продолжает работать туристическая инфраструктура и музеи, однако здесь тщательно следят за приезжими. У туристов потребуют свежую справку об отсутствии коронавируса. Тем же, кто не захочет делать тест за свой счет, придется 14 дней посидеть на самоизоляции – не лучшая перспектива для проезжих туристов. Исключение – организованные туры на теплоходе. Всем жителям и гостям региона в обязательном порядке нужно соблюдать масочный режим в общественных местах, использовать перчатки и антисептики. Тем, у кого имеются хронические заболевания, обязательно соблюдать самоизоляцию – для помощи таким жителям возобновлена работа волонтерского