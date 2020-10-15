Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 15 октября 2020 года

Количество заболевших во всех городах Золотого кольца растет.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Музеи и гостиницы в городах Золотого кольца работают в обычном режиме, а 14-дневный карантин для приезжих есть только в Иванове. Однако если соберетесь в путешествие, не забудьте про маски и перчатки. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 15 октября 2020 года.
Коронавирус в Суздале: правила Владимирской области
Заболели: 196
Самоизоляция: для лиц, старше 65 лет. Рекомендации
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: обязательный
Гостиницы и музеи: работают
Количество заболевших коронавирусом за сутки во Владимирской области продолжает расти. По состоянию на 14 октября новых случаев COVID-19 выявили 76. Это на четыре случая больше, чем сутками ранее. Из них только трое – жители Суздали.
Власти пытаются остановить рост. Так, например, губернатор региона Владимир Сипягин подписал указ о введении дополнительных мер. Они касаются учреждений социального обслуживания региона.
С сегодняшнего дня, 15 октября 2020, дополнительные карантинные меры вводят в геронтологическом центре «Ветеран» в городе Киржач и гусевском психоневрологическом интернате и доме-интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский».
С 19 октября на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в две недели переведут дом-интернат для престарелых и инвалидов в Муроме, Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития и ряд других учреждений.
Что касается туристов, то здесь пока без изменений.
Коронавирус в Ростове Великом: правила Ярославской области
Заболели: 537
Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: обязательный
Гостиницы и музеи: работают
Количество заболевших в Ярославской области увеличилось за сутки на 87 человек и достигло 9 547. При этом в Ростове Великом COVID-19 подтвердили у еще 13 человек.
Власти региона накануне объявили о поддержке граждан, которые находятся на грани увольнения.
- Жители Ярославской области, потерявшие работу или находящиеся под угрозой увольнения из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, выпускники, те, кто занят в наиболее пострадавших отраслях экономики или стал получать меньше, могут стать участниками программы обучения для пострадавших от последствий распространения коронавируса, - говорится в сообщении местного оперштаба.
Обучение организуют на 21 площадке в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Угличе, Переславле, Любиме и Гаврилов-Ямском районе. В перечне 39 профессиональных компетенций, которые больше всего востребованы в Ярославской области.
Коронавирус в Сергиевом Посаде: правила Московской области
Заболели: 2651
Самоизоляция: для лиц старше 60 лет. Рекомендации
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: обязательный
Гостиницы и музеи: работают
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье по-прежнему напряженная. За сутки больных коронавирусом там стало больше на 429. Хотя в Сергиевом Посаде всего восемь новых случаев, общее число заболевших все равно большое – 2 651.
Если все-таки соберетесь в тур по Золотому кольцу и заедете в Сергиев Посад, не забудьте маски, перчатки и запаситесь антисептиком
Коронавирус в Костроме: правила Костромской области
Заболели: 2953
Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации
Изоляция для приезжих: нет
Масочный режим: обязательный
Гостиницы и музеи: работают
В Костромской области +76 заразившихся. В региональной столице – 41 новый случай. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 2 953 жителей Костромы.
Так что если соберетесь в Кострому, не забывайте про безопасность – маски, перчатки, антисептики. Тем более, что пока все музеи города работают.
А если вы почувствовали недомогание, то лучше всего отказаться от путешествий до более спокойных времен.
Коронавирус в Иваново: правила Ивановской области
Заболели (по области): 9702
Самоизоляция: для лиц с хроническими заболеваниями. Обязательна
Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней, кроме организованны групп на теплоходах
Масочный режим: обязательный
Гостиницы и музеи: работают
Иваново хоть и город невест, но прежде чем выйти на улицы в поисках любви всей своей жизни, жителям других регионов придется посидеть на карантине две недели. Мало ли, что привезли с собой туристы. При этом гостиницы и музеи работают в обычном режиме, но без маски вас никуда, конечно же, не пустят.
По состоянию на 14 октября в регионе выявили еще 86 случаев заражения COVID-19. Таким образом, в Ивановской области с начала пандемии коронавирус подхватили 9 702 человека.