Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 15 октября 2020 года

Количество заболевших во всех городах Золотого кольца растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Музеи и гостиницы в городах Золотого кольца работают в обычном режиме, а 14-дневный карантин для приезжих есть только в Иванове. Однако если соберетесь в путешествие, не забудьте про маски и перчатки. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого кольца на 15 октября 2020 года.

Коронавирус в Суздале: правила Владимирской области

Заболели: 196

Самоизоляция: для лиц, старше 65 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Количество заболевших коронавирусом за сутки во Владимирской области продолжает расти. По состоянию на 14 октября новых случаев COVID-19 выявили 76. Это на четыре случая больше, чем сутками ранее. Из них только трое – жители Суздали.

Власти пытаются остановить рост. Так, например, губернатор региона Владимир Сипягин подписал указ о введении дополнительных мер. Они касаются учреждений социального обслуживания региона.

С сегодняшнего дня, 15 октября 2020, дополнительные карантинные меры вводят в геронтологическом центре «Ветеран» в городе Киржач и гусевском психоневрологическом интернате и доме-интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский».

С 19 октября на закрытый круглосуточный режим со сменой работников раз в две недели переведут дом-интернат для престарелых и инвалидов в Муроме, Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития и ряд других учреждений.

Что касается туристов, то здесь пока без изменений.

Коронавирус в Ростове Великом: правила Ярославской области

Заболели: 537

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Количество заболевших в Ярославской области увеличилось за сутки на 87 человек и достигло 9 547. При этом в Ростове Великом COVID-19 подтвердили у еще 13 человек.

Власти региона накануне объявили о поддержке граждан, которые находятся на грани увольнения.

- Жители Ярославской области, потерявшие работу или находящиеся под угрозой увольнения из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, выпускники, те, кто занят в наиболее пострадавших отраслях экономики или стал получать меньше, могут стать участниками программы обучения для пострадавших от последствий распространения коронавируса, - говорится в сообщении местного оперштаба.

Обучение организуют на 21 площадке в Ярославле, Рыбинске, Ростове, Угличе, Переславле, Любиме и Гаврилов-Ямском районе. В перечне 39 профессиональных компетенций, которые больше всего востребованы в Ярославской области.

Коронавирус в Сергиевом Посаде: правила Московской области

Заболели: 2651

Самоизоляция: для лиц старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье по-прежнему напряженная. За сутки больных коронавирусом там стало больше на 429. Хотя в Сергиевом Посаде всего восемь новых случаев, общее число заболевших все равно большое – 2 651.

Если все-таки соберетесь в тур по Золотому кольцу и заедете в Сергиев Посад, не забудьте маски, перчатки и запаситесь антисептиком

Коронавирус в Костроме: правила Костромской области

Заболели: 2953

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

В Костромской области +76 заразившихся. В региональной столице – 41 новый случай. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердили у 2 953 жителей Костромы.

Так что если соберетесь в Кострому, не забывайте про безопасность – маски, перчатки, антисептики. Тем более, что пока все музеи города работают.

А если вы почувствовали недомогание, то лучше всего отказаться от путешествий до более спокойных времен.

Коронавирус в Иваново: правила Ивановской области

Заболели (по области): 9702

Самоизоляция: для лиц с хроническими заболеваниями. Обязательна

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней, кроме организованны групп на теплоходах

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Иваново хоть и город невест, но прежде чем выйти на улицы в поисках любви всей своей жизни, жителям других регионов придется посидеть на карантине две недели. Мало ли, что привезли с собой туристы. При этом гостиницы и музеи работают в обычном режиме, но без маски вас никуда, конечно же, не пустят.

По состоянию на 14 октября в регионе выявили еще 86 случаев заражения COVID-19. Таким образом, в Ивановской области с начала пандемии коронавирус подхватили 9 702 человека.