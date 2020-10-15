В Самаре увеличивают количество коек для пациентов с коронавирусом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом за сутки, а в региональной столице еще одно медицинское учреждение скоро будет готово принимать пациентов с COVID-19. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 15 октября 2020 года.

Как в Самарской области болеют коронавирусом: статистика на 15 октября 2020 года

Количество заболевших коронавирусом за сутки в Самарской области продолжает расти. По состоянию на 14 октября в регионе выявили 130 новых заразившихся. Таким образом, общее количество больных COVID-19 с начала пандемии – 13 444.

Больше всего новых случаев в Самаре – 56. Следом идут Тольятти (19 случаев), Красноярский район (15), Чапаевск и Клявлинский район (по 9), Безенчукский район (7), Челновершинский (6), Волжский, Хворостянский районы (по 3), Кинель-Черкасский, Приволжский и Сергиевский районы (по 1).

У абсолютного большинства новых заболевших коронавирус нашли, когда их обследовали с диагнозами ОРВИ и внебольничная пневмония. Таких 83 человека.

К сожалению, COVID-19 унес жизни еще четырех жителей региона. Это две пожилые женщины (84 и 74 лет), у которых были проблемы с сердцем, а также двое мужчин (65 и 67 лет). У первого были заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем, у второго – сердечно-сосудистой системы.

Последние новости коронавируса на 15 октября 2020 года

На фоне увеличения количества новых заболевших за сутки в Клиниках СамГМУ решили развернуть койки для больных коронавирусом. Снова принимать пациентов с COVID-19 в медучреждении начнут с 19 октября. Всего там планируют развернуть 100 коек, 70 из которых будут с кислородоснабжением. Также там будет работать реанимационный блок с аппаратами ИВЛ и два инфекционных отделения.

Стала известна причина взрыва заболеваемости коронавирусом в Красноярском районе Самарской области. Там за два дня COVID-19 подтвердили у 64 человек. Такого роста в районе не было с начала пандемии.

В местной администрации комментировать ситуацию не стали, а вот Роспотребнадзор пролил свет на произошедшее. Оказалось, что все из-за очага заболевания, который возник в Потаповском пансионате для инвалидов (психоневрологическом интернате). Кто именно занес туда вирус, неизвестно.

Бьет коронавирус и по самарскому спорту. Правда, COVID-19 нашли не у местной команды, а у соперника. Из-за вируса «Норильский никель» не сможет сыграть в ближайшем туре чемпионата России по мини-футболу с «Динамо-Самара». Это уже второй соперник, который не может провести матчи с волжанами из-за коронавируса.