Крылья Советов – Волгарь 17 октября 2020: прогноз на матч 16 тура ФНЛ

«Крылья» в ФНЛ не проигрывают уже 10 матчей, в 9 из которых они одержали победы. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч 16 тура ФНЛ Крылья Советов – Волгарь 17 октября 2020 – 2:0.

В субботу, 17 октября, «Крылья Советов» в рамках 16 тура Футбольной национальной лиги примут на своем поле астраханский «Волгарь». Матч пройдет на стадионе «Самара Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (15:00 по московскому).

Обе команды - дебютанты этого сезона ФНЛ, но расположились в разных концах турнирной таблицы и решают разные задачи. «Крылья» в прошлом сезоне вылетели из Премьер-лиги и борются за возвращение туда. Пока самарцы идут в зоне стыковых матчей – на третьем месте. От лидирующего «Нижнего Новгорода» «Крылья» отстают на два очка.

После невнятного старта сезона подопечные Игоря Осинькина набрали обороты. Самарцы не проигрывают в ФНЛ уже 10 матчей подряд, причем в этих играх у них была только одна ничья.

«Волгарь» поднялся из ПФЛ и теперь старается закрепиться в лучшей лиге мира. На счету астраханцев 18 очков в 15 играх. Они делят 14-15 места с хабаровским СКА. После серии неудач на старте сезона «Волгарь» смог найти свою игру и начал стабильно набирать очки. В последних семи встречах астраханцы проиграли только одну – ивановскому «Текстильщику», а выиграли четыре. Среди поверженных был и «Нефтехимик», который сумел сыграть с «Крыльями» вничью.

После предыдущей игры наставник самарцев Игорь Осинькин пожаловался на обилие травм в команде. Однако даже с условием того, что «Крыльям» не помогут несколько игроков основы, они все равно безусловные фавориты встречи. У самарцев длинная скамейка и, пожалуй, самый мощный, по меркам ФНЛ, состав. Тем более «Крылья» давно рвутся на первое место и вряд ли захотят упустить три очка, которые, если повезет, помогут обогнать «Оренбург» и «Нижний Новгород» или не отпустить их.

Мне кажется, «Крылья» уверенно выиграют этот матч. Скорее всего, они забьют два или больше мячей, а свои ворота оставят сухими.