«Динамо-Брянск» — «Акрон» 17 октября 2020 года: прогноз на матч 16 тура ФНЛ

В "Акроне" назрели перемены ФОТО: ФК "Акрон" Фото: соцсети

Прогноз на матч «Динамо-Брянск» — «Акрон» — 1-1.

17 октября 2020 года «Динамо-Брянск» на своем поле принимает тольяттинский «Акрон». Игра 16 тура ОЛИМП-ФНЛ должна получиться интересной, обе команды находятся внизу таблицы и нуждаются в очках.

Бело-голубые в последнем туре с разгромным счетом уступили «Торпедо» в Москве — 0-3. До этого они были сильнее «Шинника» в родных стенах. Команда Александра Горбачева лишилась многих очков из-за коронавируса и потери основных игроков, но сейчас ситуация потихоньку выправляется. Из футболистов выделяется опытный Максим Вотинов, забивший 4 мяча в 8 матчах. Он может доставить проблем обороне коллектива из автограда.

«Акрон» 15 октября объявил об уходе главного тренера. Дмитрий Емельянов и его помощники так и не смогли добиться положительных результатов, теперь их место займут другие специалисты. Какие? Обещают объявить в ближайшее время. Если новый наставник появится до предстоящего матча, то, возможно, это придаст тольяттинцам уверенности и на эмоциях они смогут добиться положительного результата. Сейчас гости отстают от хозяев на 5 очков, находятся на 17 месте. Клуб проиграл две последних игры и нуждается в переменах.

Букмекеры ставят на динамовцев. Средний коэффициент на них — 1,95. На ничью — 2,90. На «Акрон» — 4,20.

Поединок начнется в 18:00 по самарскому времени. Игра «Динамо-Брянск» — «Акрон» будет показана в «Яндекс.Эфире».