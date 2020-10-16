Всемирный день хлеба: как изменилась культура хлебопечения за многовековую историю

Мода на здоровый образ жизни повлияла на предпочтения покупателей

Всемирный день хлеба был основан по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров 16 октября и был утвержден на конференции ООН в 1979 году. Но сам хлеб, как известно из истории появился еще в Древнем Египте и с тех пор перетерпел немало трансформаций. Сейчас полки супермаркетов предлагают покупателям огромное количество видов хлеба и выпечки. На примере продукции Самарского хлебозавода №5 рассказываем о современных трендах в хлебопечении: какой он, хлеб нашего времени?

Считается, что каждый человек в среднем съедает почти 7 тонн хлеба и около 35 тыс. булок за всю свою жизнь, поэтому о потери актуальности этого продукта говорить не приходится. Но производителям нужно немало потрудиться, чтобы потребитель выбрал именно его хлеб.

В старину люди из высшего сословия предпочитали белый хлеб – максимально мучной и мягкий, а черный и серый хлеба грубого помола считался продуктом низшего класса. Но сейчас, в 21 веке они поменялись ролями и именно цельнозерновой хлеб считается самым вкусным, полезным и безусловно модным продуктом. Например, пшеничный хлеб «ЗОЖ без муки» с зерном с 2007 года радует самарцев, ведь как еще объяснить, что за 13 лет он не утратил своей популярности? Чуть позже появился ржано-пшеничный «ЗОЖ бездрожжевой» и моментально стал любимцем всех сторонников правильного питания и тех, кто был вынужден отказаться от хлеба по медицинским показаниям. Поэтому совсем неудивительно, что этот хлеб так востребован: калорийность в несколько раз ниже, чем у обычного хлеба, в составе менее 1 % сахара, обладает антиоксидантными свойствами и низким гликемическим индексом и при этом насыщает организм.

Такой хлеб выбирают те, кто следит за своим здоровьем

В 90-е к нам из Европы и США пришла мода на сэндвичи и тосты. Тостовый хлеб популярен и сейчас, но в наше время, когда многие отказываются от сахара и сокращают потребление калорий многие пустились на поиски альтернативы. И в Самаре она есть – Тостовый «Зерновой ЗОЖ», сохранивший узнаваемую во всем мире форму, но сменивший содержание: в составе этого хлеба измельченное пророщенное зерно (27%) , содержит витамины Е, В1, В2, В6, РР, В3, В12, С, способствует обмену веществ и при этом он мягкий и невероятно вкусный. Есть альтернатива и для любителей батонов – батончик «ЗОЖ»: на 30% содержит диспергированное зерно, вымоченное дистиллированной воде. Именно вода активирует полезные ферменты зерна и вымывает из него клейковину и крахмал, а содержание жиров сводится практически к нулю – 0,3 г .

Мода на тосты пришла в 90-е

Что еще необычного есть на хлебной полке? Наша личная рекомендация - это серия прибалтийских хлебов. Ржано-пшеничный батоновидной формы хлеб «Эстонский» с осолодованными зернами пшеницы и ржи. Пророщенное зерно после томления в солоде становится более мягким и ароматным, благодаря чему мякиш после выпекания приобретает крупнопористую текстуру, нежнейший вкус и карамельный цвет. Или заварной цельнозерновой пряный хлеб «Литовский» со смесью цельного зерна ржи и семян подсолнечника – и вкусный, и полезный. А после заварного ржано-пшеничного «Рижского» еще долго не будешь скучать по ржаной классике. Кстати, его выпекают из более полезной обдирной муки. На весь процесс приготовления требуется от 8 до 12 часов. Белый солод улучшил текстуру хлеба и придал ему особый аромат. Яркая плотная корочка, цвета темного янтаря получилась благодаря заварке с тмином и технологии осахаривания. В общем выбрать есть из чего.

Необычные варианты на полках магазинов также можно найти

А как насчет десертного хлеба? Заварной «Фруктовый» хлеб, пожалуй, самый необычный из новых продуктов от Самарского хлебозавода №5. В его составе нет консервантов и синтетических добавок – только натуральные ингредиенты. Традиционную для фруктовых хлебов композицию из кураги, чернослива и изюма мы дополнили кислинкои терпкои клюквы, которую по праву называют самои полезнои ягодои в мире. Кстати, он отлично сочетается с сырами.

Необычные добавки хлеб только украшают

После того как попробовал все эти хлеба, возвращаться к традиционным «буханке белого» и «горбушке черного» совсем не хочется. Наверно вместе с хлебом – меняемся и мы, или наоборот хлеб меняется вслед за нами, и производители всячески хотят нам угодить и у них это получается с успехом.