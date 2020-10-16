В самарской поликлинике создан координационный центр для пациентов с коронавирусом, ОРВИ и пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области уже достаточно давно ежедневно фиксируется более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В регионе продолжают наращивать средства для борьбы с вирусом и открывают специальный координационный центр, который призван более эффективно работать с заразившимися и предоставлять консультации. Заразившихся и контактных обязуют самоизолироваться.Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 16 октября 2020 года.

Где и как болеют в Самарской области

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 13 578 случаев заражения коронавирусом, в том числе 134 – за прошедшие сутки. Больше всего заболевших за сутки в Чапаевске, Самаре и Сызрани.

В Красноярском районе, где ранее стало известно о вспышке коронавируса в Потаповском пансионате для инвалидов (психоневрологический интернат), на этот раз выявлено 5 случаев.

Больше всего заразившихся выявляют среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией - 93 человека. Из контактных выявлено 9 новых случаев, у 32 человек коронавирус нашли при профобследовании.

С начала пандемии вылечился 10 651 человек, в том числе 160 - за прошедшие сутки. Зарегистрировано 3 новых смертельных случая, всего умерли 216 человек.

Последние новости коронавируса по состоянию на 16 октября

Уже долгое время в регионе ежедневно фиксируется более 100 новых случаев заражения за сутки. В связи с этим было принято решение ужесточить некоторые ограничительные меры.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова подписала постановление, в соответствии с которым заразившиеся коронавирусом должны самоизолироваться по месту пребывания до полного выздоровления. Тоже относиться и к кругу контактных, которые должны самоизолироваться на 14 дней.

Им запрещается ходить на учебу или работу, бывать в общественных местах и местах массовых скоплений людей, ходить в магазины и аптеки, не пользоваться общественным транспортом. А при ухудшении самочувствия вызывать врача на дом.

Для более эффективного лечения пациентов с коронавирусом, а также гриппом и пневмонией, в Самарской области открыли специальный координационный центр на базе самарской поликлиники №15. Там ежедневно работают 20 специалистов - врачи, психологи и операторы. Специалисты центра будут систематически обзванивать направленных на домашнее лечение пациентов для контроля их состоянии здоровья. Также центру переданы дополнительные мобильные бригады для оказания помощи на дому.