В Самаре следователи нашли пистолет и мобильник возле "погибшего" на озере Гатном

Криминалисты рассказали, как работают на месте преступления Фото: Александра БУДАЕВА

19 октября следователи-криминалисты отмечают 66-летие со дня образования своей службы. В региональном Следственном комитете в отделе криминалистики работают всего 22 сотрудника – именно от них зависит, смогут ли следы преступления и улики «рассказать», как было дело. Чем «вооружается» криминалист, собираясь на место преступления и возможно ли его обмануть, корреспонденты «КП-Самара» узнали из первых уст.

Кровь и другие следы

- Осторожно, здесь кровь, - такими словами встречает нас криминалист, когда мы осторожно спускаемся в темный подвал.

Здесь нам рассказывают и показывают: «свежая» кровь выглядит бархатистой, чем «старее» кровавые следы – тем темнее свечение, оно становится почти черным.

Экспертный свет выхватывает из темноты следы преступника? Фото: Александра БУДАЕВА

Выключаем свет, и в ультрафиолетовом освещении видим капли и подтеки. Стоп, а это что? Свет чудо-лампы (по-научному она называется «экспертным светом») в руках криминалиста выхватывает на полу отпечаток чьей-то подошвы.

- Очень сложно обмануть приборы, - объясняет следов атель-криминалист СУ СК РФ по Самарской области Евгений Палаев. – Вы можете помыть полы, протереть поверхности, но, даже если своими глазами вы не видите ничего подозрительного, это не значит, что аппаратура также ничего не покажет.

В помощь криминалистам современные ученые создали специальную технику (цианоакрилатовую камеру): загружаешь туда предметы с места происшествия, обрабатываешь все это «хозяйство» ядовитым веществом, запускаешь процесс – и вуаля – на чистой с виду пластиковой бутылочке проступают чьи-то «пальчики». Осталось отдать их на экспертизу и выяснить, кому они принадлежат.

Специальный аппарат и реактивы творят чудеса: на чистой с виду бутылки появляются отпечатки пальцев Фото: Александра БУДАЕВА

Скрытые улики

Но чтобы было что «складывать» в аппарат, улики на месте преступления сначала нужно найти.

На наших глазах возле озера Гатное в Куйбышевском районе Самары криминалисты творят чудеса: надевают за плечи небольшой «рюкзачок», в руки берут прибор (все вместе это называется нелинейным локатором «Коршун»), бредут среди зарослей высокой травы, и вдруг «Коршун» издает писк.

Мгновение – и криминалист извлекает из зарослей мобильник – его помогли найти радиочастотные импульсы. Кроме мобильников, «Коршун» способен указать людям, где лежат SIM-карты, радиобрелоки, электронные платы и многое-многое другое.

Писк прибора помогает найти в густой траве мобильник Фото: Александра БУДАЕВА

Мобильник, естественно, у озера оказался не сам по себя. Рядом с ним обнаруживают Васю – штатный манекен, который успешно изображает труп, спрятанный в траве.

Криминалисты достают металлоискатель и начинают обследовать территорию вокруг Васи. Несколько минут – и писк указывает на новую улику. На сей раз в руках следователя оказывается самый настоящий пистолет.

- Конечно, не всегда бывает так просто: преступники улики стараются прятать, выбросить в труднодоступные места, - признает Евгений Палаев. – Летом при расследовании двойного убийства в Красноглинском районе мы осматривали территорию возле железнодорожных путей, точнее – сточную канаву 300 метров длинной, она была заполнена водой, сгнившей травой, камышами и водорослями. На дне при помощи поискового магнита нам удалось найти предполагаемое оружие убийства – нож.

Следователь-криминалист изучает оружие, найденное недалеко от "тела" Фото: Александра БУДАЕВА

Следователи-криминалисты выезжают на каждое тяжкое преступление в Самарской области, из-за которого люди получаются какие-то травмы. За полгода – это уже более 200 осмотров, благодаря которым удалось раскрыть 104 преступления.

«Комсомолка» поздравляет службу с профессиональным праздником и желает, чтобы все выезды были результативными.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги работы следователей-криминалистов СУ СК РФ по Самарской области за первое полугодие 2020 года

206 выездов на места происшествий

104 преступления раскрыто, из них:

60 убийств

32 тяжких преступления прошлых лет

22 случая причинения тяжкого вреда здоровью

10 преступлений, связанных с сексуальным насилием

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