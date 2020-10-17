Крылья Советов – Волгарь 17 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура ФНЛ

Матч начнется в 16:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» продолжают погоню за лидирующими «Нижним Новгородом» и «Оренбургом». Очередной шанс обогнать их представится 17 октября. В этот день подопечные Игоря Осинькина на «Самара Арене» примут астраханский «Волгарь». Волжское дерби начнется в 16:00 по местному времени (15:00 по московскому).

Команды решают разные задачи. «Крылья» хотят вернуться в Премьер-лигу, а «Волгарь» планирует закрепиться в ФНЛ. Пока дела у обоих команд идут неплохо, но нужно прибавлять. «Крылья» после 15 туров на третьем месте и отстают от лидирующего «Нижнего Новгорода» на два очка. «Волгарь» же делит 14-15 строчки с хабаровским СКА.

Статистика личных встреч Крылья Советов – Волгарь

Друг с другом команды встречались восемь раз. Четыре – в ФНЛ, четыре – в Первой лиге чемпионата СССР. Здесь цифры на стороне самарцев. Четыре раза победу праздновали «Крылья» и только один раз – «Волгарь». Еще три встречи закончились вничью.

Единственную победу астраханцы в матче с «Крыльями» добыли в далеком 1970 году.

Прогноз на матч Крылья Советов – Волгарь 17 октября 2020

Самарцы – безусловные фавориты встречи. Скорее всего, игра закончится уверенной победой команды Игоря Осинькина.

Время начала матча Крылья Советов – Волгарь 17 октября 2020

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по самарскому времени (в 15:00 по московскому).

Прямая трансляция матча Крылья Советов – Волгарь 17 октября 2020

В прямом эфире игру покажет «Яндекс эфир». Трансляцию поединка смотрите также на сайте samara.kp.ru.