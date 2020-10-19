Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости 17 октября 2020 года

Врачи борются с болезнью

Коронавирус в Суздале: что происходит во Владимирской области

Заболели: 197

Самоизоляция: для лиц, старше 65 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

За сутки в Суздале прибавился один случай заражения. Во Владимирской области прирост числа зараженных не очень сильный. Власти отмечают, что оснований для перевода на дистаннционное обучение или для досрочных каникул для школьников нет. В Суздальском районе на карантин закрыты классы в школе.

Представители здравоохранения региона отмечают, что готовы к любому развитию ситуации. Сейчас развернуты 858 дополнительных коек. Приостановлена плановая организация в ряд медицинских учреждений.

Но главным способом борьбы с вирусом является ответственность каждого. В общественных местах нужно носить маски, это требование закона, более того - нарушители должны будут заплатить штрафы.

Коронавирус в Ростове Великом: правила Ярославской области

Заболели: 566

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Коронавирус в Переславле-Залесском

Заболели: 473

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

В Ярославской области эпидемиологическая ситуация не самая сложная в стране, но свои нюансы есть. Так в общежитии градостроительного колледжа в областнйо столице изолировали целый этаж после того, как у одной из студенток нашли коронавирус.

Жителей просят обязательно соблюдать требования по защите, носить маски и беречь представителей пожилого поколения. Новые больницы переводят в статус ковидных госпиталей. Межмуниципальные автобусы постоянно дезинфицируют. А всех пассажиров обязательно просят соблюдать масочный режим.

Коронавирус в Сергиевом Посаде: правила Московской области

Заболели: 2744

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

В Сергиевом Посаде за сутки прибавилось 50 больных коронавирусом. Это не маленькие цифры, поэтому всех гостей и жителей региона просят быть максимально осторожными, соблюдать масочный режим и другие требования эпидембезопасности.В Подмосковье с 26 октября на плановые каникулы уходят 850 школ. Каникулы продлятся неделю. В других школах занятия будут проходить по прежнему графику. Кстати, число вылечившихся тоже растет высокими требованиями.

Коронавирус в Костроме: правила Костромской области

Заболели: 3059

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

За сутки в регионе прибавилось 50 человек, у которых нашли коронавирус. В магазинах региона просят обязательно надевать маски, такой же масочный режим действует и в общественном транспорте, и в любых помещениях, где много людей.

Коронавирус в Иваново

Заболели: 3899

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней. Не нужна тем, кто приехал с туром на теплоходе.

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

За сутки в регионе прибавилось 35 человек, которые заболели коронавирусом. Среди новых заболевших есть приезжие из Москвы, Абхазии. Еще несколько человек и вовсе не имели никаких симптомов болезни. К сожалению коронавирус собирает свои жертвы. Накануне от коронавируса скончался заслуженный врач РФ Александр Шамардин. Также в регионе ужесточают масочный режим.

- Маску необходимо использовать не только на рабочих местах, в общественных местах, но и на улице в местах скопления людей, где невозможно обеспечить социальную дистанцию, и близкий контакт может привести к заражению, - объясняют специалисты.