Голами отметились Иван Сергеев, который оформил дубль, и Александр Гацкан (на фото). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» одержали очередную крупную победу в ФНЛ. На этот раз под пресс попал новичок лиги астраханский «Волгарь». Самарцы забили в ворота соперника три безответных мяча. Однако «Волгарь» совсем не выглядел мальчиком для битья. Представляем вашему вниманию обзор матча 16 тура ФНЛ Крылья Советов – Волгарь 3:0, который прошел 17 октября в Самаре.

Первый тайм поединка толком ничем не запомнился. Самый опасный момент возник, пожалуй, когда после подачи с углового Александр Солдатенков слета пробил по воротам «Волгаря», мяч вынес защитник, но прямо на Владимира Полуяхтова. Тот занести футбольный снаряд в ворота не смог.

Астраханцы вообще не чувствовали себя ни в гостях, ни андердогом этой встречи. Они активно шли вперед и при любой удобной возможности били по воротам «Крыльев». Хорошо гости и оборонялись. То, что за весь тайм самарцы смогли организовать полтора удара в створ ворот, заслуга обороны «Волгаря».

Второй тайм в исполнении «Крыльев» получился бодрее. Самарцы с первых минут ринулись осаждать ворота астраханцев.

Иван Сергеев в этом сезоне ФНЛ забил уже 13 голов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Гол случился на 56-ой минуте. Отличился лидер гонки бомбардиров этого сезона Иван Сергеев. Сначала форвард самарцев принял мяч подошвой, потом аккуратно скинул на Александра Гацкана. Капитан «КС» пробил, но вратарь парировал. Тогда Сергеев подоспел на добивание и отправил мяч прямо в сетку.

Тут же «Крылья» организовали еще один опасный момент и были близки ко второму голу. Однако вратарь астраханцев Станислав Антипин сложился и в падении мяч забрал.

Было видно, что забитый мяч положительно сказался на «Крыльях». Хозяева почувствовали, что и такому закрытому и организованному сопернику можно забить.

Впрочем, гости вскоре показали, что приехали в Самару за очками и что их совсем не пугают ни место в турнирной таблице самарцев, ни имена на их футболках. На 65 минуте футболист «Волгаря» сотряс каркас ворот «Крыльев» мощнейшим ударом. Мяч попал в штангу. Чуть-чуть левее и Евгений Фролов свою команду бы не спас.

После «Волгарь» организовал еще два опасных выпада. Оба раза мяч пролетал рядом со штангой. Защита «Крыльев» трещала по швам, астраханцы это чувствовали.

Зато в атаке у самарцев было все хорошо. Сергеев опасно бил головой, но Антипин среагировал и в прыжке мяч выбил.

Если не забивает Сергеев, то забьет Гацкан. Капитан самарцев после подачи с уголовного выпрыгнул выше всех и кивком головы отправил мяч прямо в сетку – 2:0.

Антон Зиньковский не забил, но был одним из самых активных в этой встрече. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Ну а похоронил надежды «Волгаря» тот же Сергеев. И опять сработал стандарт. После подачи со штрафного ошиблись защитники гостей и мяч оказался бесхозным прямо во вратарской. Его подобрал форвард «Крыльев» - 3:0.

Наверно, «Волгарь» не заслужил три безответных мяча в свои ворота. Но астраханцам категорически не везло в этом матче и забить хотя бы один мяч они так и не сумели. Волжское дерби так и закончилось – 3:0.

Благодаря этой победе «Крылья» временно поднялись на второе место, обогнав «Нижний Новгород». Однако «горожане» на момент окончания матча «КС» свой матч не доиграли.

А на первой строчке оказался «Оренбург». Он крупно обыграл «Спартак-2» в Москве 3:0.

Следующий матч для «Крыльев» будет тоже волжским дерби, но гораздо более принципиальным, нежели игра с «Волгарем». В среду, 21 октября, в Самару приедет волгоградский «Ротор». Это будет поединок в рамках Кубка России.