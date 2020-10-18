Переоборудованный госпиталь ветеранов войн и палатки для тренировки врачей: как болеют Covid-19 в Самарской области

В Самарской области больше всего новых заразившихся выявляют среди пациентов с ОРВИ и пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки вновь выявили больше 100 заразившихся, еще 4 человека умерли. В регионе продолжают наращивать силы для возможного увеличения числа заболевших и переоборудуют самарский госпиталь ветеранов войн для пациентов с коронавирусом. Врачей на следующей неделе будут дополнительно тренировать как работать с большим количеством поступающих в больницы людей. Рассказываем о последних новостях о коронавирусе в Самарской области на 18 октября 2020 года.

Еще 140 заболевших – статистика на 18 октября

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Самарской области выявили 140 новых случаев заражения коронавирусом. По-прежнему большее число заразившихся фиксируется среди уже болеющих ОРВИ и пневмонией. На этот раз таких 97 человек. Остальные – из числа контактных с заразившимися ранее, а также из тех, кто проходит профосмотры. Порядка 80% из всех заразившихся выписаны по выздоровлению.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Тольятти, где 25 заболевших, по 20 новых случаев прибавилось в Самаре и Сызрани. Умерло еще четыре человека. Среди них трое мужчин в возрасте 68, 72 и 82 лет и 79-летняя женщина. Один из мужчин имел онкологическое заболевание, у остальных были болезни эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего с начала пандемии в самарском регионе умерли 223 человека.

Палатки у больницы напугали горожан

В субботу в социальных сетях появились фото палаток, установленных около больницы Середавина в Самаре. Пользователи в комментариях предположили, что палатки установлены из-за нехватки мест в больницах региона и оценивали эффективность принимаемых ограничительных мер во время пандемии из-за распространения коронавируса.

Как следует из ответа регионального минздрава, представленного в группе «Подслушано | Самара», палатки установлены для предстоящей тренировки специалистов здравоохранения «по сортировке пациентов в условиях инфекционного госпиталя», которая запланирована на следующую неделю.

А вот в госпитале ветеранов войн в Самаре будут принимать заболевших уже не в рамках тренировок. Там подготовили 240 новых коек для пациентов с коронавирусом, в том числе 24 – для пациентов в тяжелом состоянии.

В госпитале установлены аппараты искусственной вентиляции легких, газификаторы для подачи кислорода, прикроватные мониторы, персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, закуплены необходимые медицинские препараты.

В госпиталь направлены ординаторы, студенты и врачей-специалистов из числа профессорско-преподавательского состава медицинского университета «Реавиз», в том числе ректор.