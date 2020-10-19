Английская грамматика с нуля - топ рекомендации

Грамматика постижима, стоит лишь захотеть её постичь.

Особенно, если мы говорим про английский язык. Тем не менее, практика показывает, что в познании грамматики нет ничего невозможного. И всё та же практика помогает в достижении намеченных целей. Для упрощения вашего тернистого пути, мы составили ряд советов, к которым полезно прислушаться, если вы только в начале изучения.

Великое начинается с малого

А потому сперва необходимо заложить плотный теоретический фундамент. В первую очередь, мы советуем изучить базовые основы. Да, конечно, программа первых классов общеобразовательных учреждений может показаться смешной, но на деле некоторые находятся даже ниже этого уровня. На начальных этапах следует забыть о гордости и убедиться в том, что вы хорошо понимаете принципиальные основы английского. Затем, разобравшись с данным вопросом, можно усложнять задачи. Из этого вытекает наш следующий совет.

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Кино, музыка, два наушника

Намек, как кажется, очевиден – старайтесь поглощать как можно больше информации на интересующем языке. Из реплик героев или лирических строчек певцов можно подчеркнуть интересные конструкции, углубиться в оные и значительно улучшить собственные знания. Это верный способ и расслабиться, и сформировать себе домашнее задание на следующий присест за учебники.

Грамматика постижима, стоит лишь захотеть её постичь. И у вас определенно получится, просто воспользуйтесь нашими советами и не останавливайтесь на собственном пути. Желаем удачи!

Оставайтесь последовательным

Глупо кидаться из стороны в сторону, меняя темы по нескольку раз на дню. Куда правильнее заранее составить дорожную карту изучения. Допустим, эта неделя посвящена модальным глаголам, следующую можно выделить под пассивный залог. Принцип прост, понятен и безусловно эффективен. Берите на вооружение и смело планируйте обучение, чтобы знать, куда двигаться после достигнутого.

Не ленитесь записывать

Многие слишком переоценивают собственную память. Да, конечно, сегодня вы помните, как строится Present Perfect Continuous, но вдруг информация вылетит из головы? Чтобы исключить возможность запамятовать то или иное правило, мы рекомендуем записывать, записывать и ещё раз записывать всё изученное. Лучше завести отдельную тетрадку, в которой, структурировано и обстоятельно, будет разложена пройденная тема. Это почерк уверенного знатока английского.

Постоянно практикуйтесь

Неважно, в сообщениях, разговорах или написании художественных разговоров с выученными положениями английского языка. Чрезвычайно важно закреплять и оттачивать знания. Всё-таки разговорный язык – это не только строгие схемы, но и умение адаптироваться, строить предложения, поддерживать диалог и задавать тему беседу. Каждое из приведенных умений приходит с практикой.

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