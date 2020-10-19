Заметки по матчу 16 тура ФНЛ «Крылья Советов» - «Волгарь»

Дубль в этом матче оформил лидер гонки бомбардиров ФНЛ Иван Сергеев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

17 октября «Крылья Советов» в матче 16 тура ФНЛ принимали астраханский «Волгарь» на стадионе «Самара Арена». На бумаге после этого тура «Крылья» могли подняться на второе место, а то и возглавить турнирную таблицу. Однако для этого нужно было побеждать и надеяться, что «Нижний Новгород» и «Оренбург» (а лучше оба) не смогут набрать очки в своих матчах. Волгарю же нужно было подниматься вверх по турнирной таблице, хотя бы до ее середины. В результате, подопечные Игоря Осинькина смогли одержать очень убедительную, на первый взгляд, победу со счетом 3:0.

Мало кто мог предположить, что матч начнется так, как начался. «Крылья», казалось, чувствовали себя не очень уверенно. Или, может быть, самарцы присматривались к сопернику, который мог как предложить открытый футбол, так и закрыться. Гости предпочли первый вариант – они явно не планировали отдавать очки фавориту без боя.

Цифры говорят сами за себя – к 30-ой минуте владение мячом было 70% на 30% в пользу «Волгаря» и астраханцы сумели организовать достаточно много атак в штрафную Евгения Фролова. Правда, все выпады оказались недостаточно опасными.

Первый же действительно острый момент в матче возник на 34 минуте у ворот именно «Волгаря». Александр Солдатенков смог добраться до мяча и переправить его ногой в ворота. Но кипер астраханцев этот не самый серьезный выстрел отбил. Мяч заметался в ногах у защитников «Волгаря» и после серии рикошетов оказался у Владимира Полуяхтова. Тот подстроиться под полет футбольного снаряда не смог.

Игру в первом тайме точно характеризует понятие «качели» - инициативой владели то одни, то другие. И атаки сыпались как на одни ворота, так и на другие.

- Мы первый тайм провалили, - скажет позже, подводя итоги встречи, капитан «КС» Александр Гацкан, - на второй вышли с другим настроением. Тренер сказал, где что надо подправить, и мы показали, что боремся только за первое место.

Во второй половине встречи «Крылья» и правда выглядели бодрее. Уже за первые десять минут тайма Самара сумела организовать несколько опасных атак. Астраханцы не уступали, но им явно нужно было подтянуть реализацию.

Зато в составе «Крыльев» есть форвард, у которого с этой самой реализацией все в порядке. Это, конечно, Иван Сергеев. На 57-ой минуте он открыл счет в матче. Форвард сумел принять мяч после прострела, затем сбросить его Гацкану, и уже на отскоке переправил мяч в ворота.

На следующие 30 минут самарцы подмяли инициативу под себя. Это вылилось в два забитый мяча. Сначала Александр Гацкан после удачной подачи с углового сильным ударом головой удвоил преимущество «Крыльев», а спустя пять минут Сергеев оформил дубль. Он воспользовался нерасторопностью защитников «Волгаря» и, оказавшись в нужном месте в нужное время, забивал уже в пустые ворота.

Несмотря на тяжелое развитие матча, «Крылья» показали, что они могут играть от обороны и по счету.

«Волгарь» же показал свой бойцовский характер и не выключился из борьбы до финального свиста. Однако мощи и опыта асраханцам пока не достает.

- Тяжелейшая игра. Тяжелейшая игра и потому, что очень хорошая команда у астраханцев, очень интересная, и потому что календарь нас выхолащивает. Мы уже забыли, что такое выходные, мы забыли, как это – выдохнуть после игры. И сборные, и количество травм, которые у нас есть, и дисквалификации – навалилось многое. К сожалению, вот этой свежести нам не хватило. егодня обыграть «Волгарь» на классе было нельзя. К концу первого тайма мы вошли в игру. Во втором тайме забили и хороший отрезок провели, но вот когда повели, особенно при счете 2:0, несколько моментов, в том числе стандартов, которые мы раньше обычно не допускали, мы позволили сопернику сделать. Скажу еще раз, какие-то моменты мы захотели пройти малой кровью, но так не бывает. Мы с ребятами и в перерыве говорили, отсюда, и, наверное, начало второго тайма и тот отрезок, который мы провели, были за нами, отсюда и результат матча. В целом, когда команда в таком трудном графике и у неё есть цели – самое главное, что она может собраться. Есть лидеры, есть люди с характером, и это позволило нам победить, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

Тяжелый график никуда не денется в ближайшие дни. Уже в эту среду, 21 октября, «Крыльям» предстоит бой в Кубке России против волгоградского «Ротора».