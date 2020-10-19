Испанцы, безусловно, фавориты предстоящей встречи. Фото: twitter.com/realmadriden.

Прогноз на матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов Реал Мадрид – Шахтер 21 октября 2020 – 2:1.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов хватает интересных групп. Одна из них – группа B, где за две путевки в плей-офф поспорят мадридский «Реал», «Интер», донецкий «Шахтер» и «Боруссия» их Менхенгладбаха. В первом туре действующий чемпион Испании «Реал Мадрид» примет чемпиона Украины донецкий «Шахтер». Игра начнется в 19:55 по московскому времени.

«Шахтер» подходит к выезду в Мадрид не в лучшей форме. Меньше двух недель назад появилась информация, что у девяти игроков и девяти сотрудников клуба нашли коронавирус. Все они отправились на 10-дневную самоизоляцию. При этом у большинства болезнь себя никак не проявляла, а у некоторых протекала в легкой форме. Однако помочь своей команде в предыдущем туре чемпионата Украины заболевшие не смогли. Впрочем, это было и не нужно – «Шахтер» без проблем разобрался с клубом «Львов», забив ему пять мячей и пропустив всего один.

К матчу с «Реалом» самоизоляция всех девяти футболистов закончится, однако пока не ясно, смогут ли они сыграть.

У «Реала» с точки зрения здоровья игроков все гораздо лучше. Единственное, в матче может не принять участие Серхио Рамос. У него травма.

Зато с точки зрения результатов мадридцы своих болельщиков не порадовали. После пяти сыгранных матчей «Реал» идет на третьем месте в Ла Лиге, а в прошлом туре «сливочные» неожиданно уступили новичку элитного дивизиона чемпионата Испании «Кадису» 0:1. Особенно вопросы вызывает игра подопечных Зидана в обороне.

У букмекеров нет никаких сомнений в том, что касается победителя этой встречи. Явный фаворит – «Реал». Коэффициент на его победу – от 1.2 до 1.4. Для сравнения, коэффициент на победу «Шахтера» в 10 раз выше – около 11.4 – 11.5. Есть и интересная деталь. Многие букмекеры сходятся во мнении, что гости забьют в этой игре хотя бы один мяч.

Мне тоже кажется, что «Шахтер» забьет, однако этого будет мало для победы. Пусть дела «Реала» идут не так, как хотелось бы его болельщикам, но своего в этой встрече подопечные Зинедина Зидана не упустят. Скорее всего, матч закончится победой «сливочных» с перевесом в один гол.