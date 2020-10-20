Студенты СамГТУ дистанционно познакомились с работодателями

Дни Самаранефтегаза в СамГТУ прошли дистанционно. Фото: АО «Самаранефтегаз»

Шире круг!

Ежегодные корпоративные встречи представителей главного нефтедобывающего предприятия Самарской губернии с будущими кадрами - студентами СамГТУ – проводятся регулярно. Как еще оценить качество будущих молодых специалистов и привлечь внимание наиболее перспективных из них? И в этом году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, мероприятие тоже состоялось. Причем в гораздо более расширенном формате – виртуальная площадка стирает многие границы. Если традиционно встречи нефтяников с будущими коллегами проходили в течение одного дня, этой осенью полезные встречи, вебинары и лекции продолжались целый месяц. В них приняли участие студенты нефтетехнологического, электротехнического и теплоэнергетического факультетов, которые готовят специалистов самых востребованных Самаранефтегазом направлений.

Программа мероприятий была рассчитана на период с 9 сентября по 9 октября. Будущие нефтяники смогли посетить лекции производственников «Эксплуатация глубинно-насосного оборудования» и «Повышение уровня безопасности эксплуатации товарных резервуаров», а также несколько вебинаров, направленных на формирование корпоративных и управленческих компетенций будущих молодых специалистов. Специально для студентов ведущий специалист отдела молодежной политики АО «Самаранефтегаз» Наталья Лагутенко разработала и провела вебинар «Идеальное резюме». Полезная информация необязательно должна быть скучной – студенты с удовольствием приняли участие в деловой игре «Виртуальные игры». По традиции череде мероприятий предшествовала встреча с работниками кадровой службы в сопровождении подробной презентации о Самаранефтегазе. Каждый студент смог задать интересующие вопросы о предприятии, практике, трудоустройстве, карьере.

– На таких встречах мы рассказываем о кадровой политике, льготах, гарантиях и перспективах, ожидающих молодых специалистов, – пояснила начальник отдела молодежной политики Наталья Мартьянова. – Бонусов для сотрудников много, но, чтобы попасть в коллектив, нужно потрудиться: иметь общий балл не ниже четырех, быть инициативными, целеустремленными и готовыми начать карьеру с рабочей должности – такова политика нашей компании.

Наталья Александровна признает: как бы ни было интересно «живое» общение, онлайн-формат имеет ряд бесспорных преимуществ. Во-первых, виртуальная площадка позволила провести гораздо больше мероприятий. Во-вторых, каждое из них посетило более 100 человек – не любая аудитория вместит столько желающих.

А по завершении цикла мероприятий самых активных студентов наградили подарками от АО «Самаранефтегаз» - не виртуальными, а самыми настоящими.

Многолетний диалог

АО «Самаранефтегаз» с профильным университетом связывают давние отношения. Судите сами: из шеститысячного коллектива предприятия более трети – выпускники СамГТУ. Впрочем, их путь на предприятии начался гораздо раньше официального трудоустройства - ежегодно в Самаранефтегазе проходят производственную практику 300 студентов.

– Самарский политех является поставщиком высокоспециализированных кадров не только для Самарской области, но и для российской нефтяной отрасли в целом, – отметила и.о. декана нефтетехнологического факультета СамГТУ Ольга Нечаева. – Много выпускников мы готовим и для АО «Самаранефтегаз». Благодаря сотрудничеству с предприятием мы на протяжении ряда лет обновляем в техническом плане кафедры нашего факультета, оказываем грантовую поддержку молодым преподавателям и студентам, занимающимся активной творческой и научной деятельностью.

Нефтяники серьезно работают над привлечением талантливой и перспективной молодежи в трудовой коллектив. Специально для этого в компании «Роснефть» разработана и много лет действует целевая программа «Школа – Вуз – Предприятие». Первые шаги по лестнице высшего технического образования ребята начинают именно с «Роснефть-классов». Такие профильные классы открыты во всех регионах, где работает нефтяная компания. Под эгидой «Самаранефтегаза» они действуют в Отрадном и Похвистневе. Благодаря поддержке предприятия ученики имеют возможность углубленно осваивать основные профессиональные предметы – математику, физику, инженерную графику с преподавателями СамГТУ. Следует отметить, что по окончании школы более 95% выпускников «Роснефть-классов» становятся студентами высших учебных заведений, в том числе СамГТУ.