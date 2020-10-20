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Свежие новости о «Крыльях Советов» на 20 октября 2020: предстоящее волжское дерби и приостановка сериала с уходом Зиньковского

«КП-Самара» рассказывает о последних новостях в жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 20 октября 2020 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» завершили комплектование на этот сезон (по крайней мере, до зимы).

«Крылья» завершили комплектование на этот сезон (по крайней мере, до зимы).

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» смогли сохранить Антона Зиньковского в это трансферное окно, несмотря на интерес к игроку со стороны клубов РПЛ. Теперь полузащитник останется в команде как минимум до зимы. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 20 октября 2020.

Грядет волжское дерби

Только-только завершился очередной тур ФНЛ, как «Крыльям» предстоит очередная игра – на этот раз на Кубок страны против представителя Премьер-лиги «Ротора». Волжское дерби пройдет на «Самара Арене» уже завтра, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

«Крылья» и «Ротор» многое связывает, а матчи этих соперников всегда привлекают внимание как самарских, так и волгоградских болельщиков.

Остроты в эту игру добавляет тот факт, что во всех турнирах команды встречались 56 раз и одержали по 18 побед. Еще 20 игр закончились вничью. Так что после этой игры или «Крылья», или «Ротор» могут вырваться вперед в очном противостоянии.

Итоги трансферной кампании

В прошедшие выходные в России закрылось трансферное окно. В это межсезонье «Крылья» прилично обновились. Итоги трансферной кампании подвел спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

- Это трансферное окно получилось достаточно специфичным – клубам нужно было работать в непривычных условиях. «Крыльям» вообще пришлось комплектовать команду в авральном режиме – последний тур РПЛ был сыгран 22 июля, а уже 2 августа команда начинала новый сезон в ФНЛ. В этот короткий промежуток времени в «Крылья» пришел новый тренерский штаб во главе с Игорем Осинькиным и новые игроки. Нужно было решать вопрос с иностранными игроками в связи с лимитом на легионеров в ФНЛ и сохранить часть футболистов. С выплатой неустоек клубу команду покинули Денис Попович, Деян Радонич и Тарас Бурлак. «Локомотив» выкупил у «Крыльев» своего воспитанника Виталия Лысцова – причем этот трансфер стал для клуба одним из самых успешных за последние четыре сезона, - приводит слова Корниленко пресс-служба «Крыльев Советов».

Отметил спортивный директор и тех, кто пришел в команду:

- В «Крылья» вернулся воспитанник самарского футбола Сергей Божин, а молодые игроки Геннадий Киселев и Дмитрий Молчанов ушли в аренду, чтобы регулярно получать игровую практику. Особняком стоит приход в клуб нападающего Ивана Сергеева, который в 13 матчах ФНЛ за «Крылья Советов» забил 13 голов. Клуб провел большую работу, чтобы полузащитник Антон Зиньковский остался в «Крыльях Советов». К Антону был предметный интерес со стороны нескольких клубов Премьер-лиги, однако нам удалось сохранить игрока в Самаре.

Зиньковский был нужен «Краснодару» и «Химкам»

Кто именно интересовался Зиньковским, рассказал генеральный директор «КС» Евгений Калакуцкий. По его словам, конкретика была только от «Химок», но интерес был и со стороны «Краснодара».

- Перед нами не было цели удлинять «скамейку», чтобы превосходить количественно, - приводит слова Калакуцкого «Чемпионат». - Мы хотим работать в большей степени на качество. Если у многих команд была цель приобрести, то у нас – не потерять. Антон Зиньковский остается с нами. Клуб проделал огромную работу, чтобы оставить его в команде. Понятно, в паре клуб - игрок есть контрактные обязательства. Все сводится к тому, чтобы пара соответствовала друг другу. Зиньковский у нас - ключевой игрок, и мы многое сделали, чтобы он остался у нас. Официальное предложение по Зиньковскому поступало от «Химок». Они прислали документы в клуб. Конкретика была только от них. Новости в СМИ появлялись не просто так, к Антону реально был интерес. «Краснодар» также интересовался им. К счастью, мы смогли его сохранить. Конечно хотим переподписать с Антоном контракт. Время еще есть, будем над этим работать.

Так что Зиньковский остается в «КС» как минимум до зимы.

Также генеральный директор кое-что рассказал об интересе «Крыльев» к футболистам.

- Мы заинтересованы в усилении состава, хотим, чтобы команда становилась сильнее. На днях вели переговоры о трансфере игрока из «Локомотива». К сожалению, в последний момент вмешался «Ростов» и он переходит к ним. К сожалению, у многих команд, по понятным причинам, есть больше аргументов, чем у нас. Фамилии не назову, так как иногда по отношению к футболисту и клубу это не совсем корректно. Нет смысла говорить о том, чего не произошло, - сказал Евгений Калакуцкий.

Вторая победа «КС-2» в сезоне

«Крылья Советов-2» одержали вторую победу в этом сезоне ПФЛ. Самарцы обыграли на выезде «Оренбург-2» 3:0.

Счет на 17-ой минуте открыл Олег Роганов, который пробил вратаря выстрелом с линии штрафной. Удвоил преимущество волжан Артем Сапов, который вовремя успел на добивание.

«Крылья» не стали затягивать с разгромом и забили третий мяч на 31-ой минуте. Отличился Алексей Войченко.

После 12 туров «КС-2» идут на 13-ом месте из 15 с семью очками в активе. Столько же у «Оренбурга-2». А замыкает турнирную таблицу тольяттинская «Лада».

Спорт: ФУТБОЛ

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