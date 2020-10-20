«Боюсь каждого стука в дверь или окно»: в Самаре инвалида-сироту похитили и морили голодом ради квартиры

Испугавшись угроз, Дима сам лишил себя единственного жилья. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре сирота-инвалид Дима Сокирко помимо своей воли стал главным героем по-настоящему детективной истории с похищениями и «черными риелторами» – хоть сериал снимай. Правда, в отличие от сериалов, в реальной истории хэппи-энд отнюдь не гарантирован. Уже почти год Дима борется со злоумышленниками за свое единственное жилье – однокомнатную квартиру в спальном районе города, на ул. Воронежской. Выдержать борьбу, которая способна подкосить и гораздо более здорового человека, ему помогает лишь помощь неравнодушных соседей и волонтеров.

«Просилась замуж, а потом пригрозила убить»

Дима – выпускник интерната для сирот с ограниченными возможностями здоровья. Семь лет назад ему помогли приобрести на выделенную по закону субсидию однокомнатную квартиру. Диагноз «олигофрения с умеренной степенью дебильности» - последствия нарушений внутриутробного развития - не давал доброму и скромному пареньку надежд на профессиональное развитие, однако молодой человек не гнушался никакой работы, мыл полы и всегда готов был помочь знакомым и соседям с решением несложных задач. Худо-бедно на жизнь хватало.

Беда пришла неожиданно – о Диме узнали нечистые на руку земляки. И в один далеко не прекрасный день в середине декабря 2019 года в его дверь позвонили – аккурат в день рождения. Женщина по имени Марина сказала, что принесла «подарочек» - и заболтав инвалида, оформила на его паспорт кредит на 113 тысяч. Правда, целых 30 тысяч из них отдала Диме – на тортик.

Поняв, что обвести молодого человека вокруг пальца ничего не стоит, злоумышленники нацелились на его квартиру.

- С середины января 2020 года Марина начала систематически звонить мне на мой мобильный телефон и требовать переоформления моей квартиры, - рассказывает Дима в своем исковом заявлении в суд. - Она завладела моим паспортом, начала уговаривать меня продать мою квартиру, обещала приобрести новую. Предлагала заключить с ней брак или найти мне невесту с квартирой. Когда же я не согласился на эти предложения, она начала настаивать на продаже моей квартиры и угрожать мне физическим насилием и убийством.

«Затолкали в машину увезли»

Такие откровенные преследования и угрозы не на шутку запугали молодого человека. Он решил сбежать – уехал к своему приятелю в Елховский район, подальше от большого города. Однако вместо спасения получилась лишь временная передышка – через несколько дней Марина нашла его и приехала в далекое село. Да не одна, а в компании двух крепких мужчин.

- Они приехали ночью, подавили мое сопротивление, насильно усадили в автомобиль и увезли в Самару, - говорит Дима. – По пути угрожали мне, что у них свои люди в ФСБ и в полиции, и если я обращусь за помощью, то мне лучше сразу рыть себе могилу. Я был сильно напуган, реально опасался за свою жизнь и выполнял все указания Марины.

Дима надеется, что правоохранители и суд защитят его от злоумышленников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как рассказал Дима, поначалу его вернули домой, но не дали ни с кем пообщаться, а на следующий день увезли на съемную квартиру в другой район города.

- Меня держали без еды несколько дней, при мне постоянно находился человек, я не мог ни с кем связаться, чтобы попросить помощи, - вспоминает Дима. – От стресса я практически не спал несколько суток, сидел у окна и раскачивался, чтобы успокоиться.

«От стресса ничего не соображал»

Сироту запугали настолько, что 29 января он безропотно поехал с Мариной в паспортный стол и выписался из квартиры. Адрес выбытия подсказала ему женщина. Через день они так же вместе забрали паспорт с необходимым штампом и сразу поехали к нотариусу, где их уже ждал покупатель на квартиру.

- Марина требовала, чтобы я у нотариуса подтвердил свое согласие на продажу квартиры, на все вопросы нотариуса отвечал коротко или молчал, в противном случае она угрожала мне убийством: «Если вякнешь лишнее - сразу рой себе могилу!», - говорит Дима. – Документы оформили за 5 минут, нотариус со мной не беседовала. От стресса я чувствовал себя очень плохо и практически ничего не понимал.

Покупатель отдал Марине деньги – 700 тысяч рублей за квартиру оценочной стоимостью почти вдвое дороже. 10 тысяч женщина отдала Диме. Остальное забрала себе.

Диму отпустили домой – собрать вещи. Практически сразу Марина и покупатель стали требовать у сироты, чтобы он съехал из квартиры.

- Я был сильно напуган, перестал отвечать на звонки и выходить из квартиры. Боялся каждого стука в дверь или окно, боялся включать свет по вечерам, очень плохо себя чувствовал, - вспоминает Дима.

Помощь пришла от соседей

Так продолжалось почти две недели. К счастью, соседи обратили внимание на странное поведение молодого человека – доброго паренька в доме все знали и любили, и его отсутствие не осталось незамеченным. Именно соседи отвели Диму в полицию и помогли оформить заявление. Подключились и общественники, Диме предоставил адвоката «Домик Детства». У сироты-инвалида появился шанс на спасение. После огласки, которую получила история в СМИ, к делу подключилась прокуратура.

Судьбу парня решат в Промышленном районном суде Фото: Александра БУДАЕВА

- Мы подали иск, в котором потребовали признать сделку недействительной, - рассказала журналисту «КП-Самара» адвокат Дмитрия Нина Иванова. – Кроме того, мы потребовали, чтобы Марина вернула 690 тысяч рублей Диме или сразу покупателю.

Несмотря на то, что на Марину по заявлению Димы возбудили сразу два уголовных дела – за мошенничество и незаконное лишение свободы, рассмотрение гражданского иска шло не так уж гладко. Одновременно с Дмитрием иск в суд подал покупатель квартиры. Он потребовал, чтобы сироту выселили с жилплощади, которая по закону ему больше не принадлежала. Оба дела в суде объединили в одно.

«Не осознавал свои действия»

- Поначалу противоположная сторона вела себя достаточно агрессивно – иск не признавали, грозились выселить Диму из квартиры, даже вызывали туда полицию, - рассказала Нина Иванова. – Но после получения заключения судебно-психиатрической комиссии все изменилось.

В заключении черным по белому сказано: у Дмитрия умеренная умственная отсталость, которая сопровождалась «стойким снижением адаптационных возможностей». Из-за этого молодой человек во время заключения договора купли-продажи квартиры не мог в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими, не мог целостно критически осмыслить ситуацию и спрогнозировать ее последствия. И в результате лишил себя единственного жилья.

- После этого противоположная сторона, видимо, поняла, что шансов выиграть дело у них нет. На прошлой неделе Марина в зале суда вернула покупателю 300 тысяч рублей. Остальное обещает отдать в ближайшее время, - рассказала адвокат Нина Иванова. – Возможно, что таким образом женщина рассчитывает на снисхождение по уголовным делам, которые расследуются в отношении нее.

По предварительным данным, суд примет решение по гражданским искам дела Сокирко уже в ближайшее время.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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