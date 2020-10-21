Квартал будущего: чем удивляет новоселов Южный город

Иван Андриянов приглашает всех желающих на экскурсию по кварталу у парка. Фото: Андрей Карпов.

Квартал у парка шестой очереди микрорайона Южный город еще строится, однако экскурсионные автобусы появляются здесь каждый день. Чтобы потенциальные покупатели могли уже сейчас оценить плюсы проживания в новостройке, в доме оборудован демонстрационный подъезд – здесь все точно так же, как будет при сдаче здания в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. «Комсомолка» посетила одну из таких экскурсий. Для возведения квартала у парка застройщик использовал принципиально новый формат комфорт-класса. Уже сейчас можно сказать, что люди, которые здесь поселятся, получат принципиально новое пространство для жизни. Одновременно в городе и на природе, в инфраструктуре мегаполиса и в тишине, с территорией, благоустроенной с учетом интересов и потребностей жителей любого возраста и темперамента. Дом будущего, двор будущего, квартал будущего – убедиться в уместности амбициозного определения сегодня может каждый.

Благородный зеленый

Квартал привлекает внимание издалека. Благородные белые, серые и оливковые тона в дизайне экстерьера сочетаются таким образом, чтобы гармонировать с природой.

В проекте предусмотрено строительство нескольких домов. Каждый из них можно назвать мини-кварталом со своим благоустройством и двором закрытого типа.

На данный момент ведется строительство первого дома.

Парковка у дома

Первый плюс оцениваем, даже не заходя в дом: по всему внешнему периметру размечены парковочные места. Стоянка полностью снаружи: по плану двор будет использоваться жителями исключительно для отдыха – спокойного и безопасного. «Двор будущего» меняет устоявшуюся концепцию, что жилье человека заканчивается порогом его квартиры. В квартале у парка он спроектирован в соответствии с концепцией нового урбанизма. Экологичность и функциональность – главные принципы, которыми руководствовались проектировщики.

Закрытый двор без машин: все парковочные места расположены с внешней стороны квартала. Фото: Андрей Карпов.

Безбарьерный, прозрачный

Здесь нет привычных подъездов, какими мы привыкли их видеть. С улицы человек попадает в дом через входную группу – ряд прозрачных теплых помещений. Порог переступать не приходится – как и в других кварталах Южного города, в доме предусмотрен вход на уровне земли. Это – дополнительное удобство для детей, мам с колясками и пожилых людей. Заходя в «подъезд» с улицы, сначала попадаешь в прозрачный тамбур, где можно спокойно достать ключи от домофона. Затем проходишь в холл, откуда лежит путь либо на лестницу, либо в лифт (современный ОТИС, интерьер которого выдержан в мягких оттенках зеленого цвета). Либо в колясочную – просторную отапливаемую комнату, где удобно оставить средства передвижения малышей и велосипеды. Каждый жилец получит от нее ключ, хотя особой нужды запирать помещение нет – в холле для дополнительной безопасности будет установлено видеонаблюдение.

Приятное ожидание

Впрочем, гостям подниматься в квартиру необязательно: в холле имеется комфортная зона ожидания с мягкой кожаной мебелью. Здесь можно подождать, пока хозяин квартиры проверяет перед уходом, выключен ли чайник. Даже если ожидание затянется, не страшно: получится немного помедитировать, тем более что интерьер располагает – стены и полы стильно отделаны керамогранитом, имитирующим дерево, картину дополняют цветочные композиции. Даже радиаторы удачно вписаны в дизайн. Светло (все подъездные двери прозрачные), тепло и безопасно!

Зона ожидания в холле позволит с комфортом скоротать время. Фото: Андрей Карпов.

С видом на озеро

Поднимаемся «домой»: вскоре для осмотра будут доступны три этажа с демонстрационными квартирами разных планировок и отделок. Сейчас можно посмотреть квартиры в предчистовой отделке, почти готовы квартиры класса комфорт и комфорт плюс. В каждой – свой вид из окон: на уютный двор-парк, сквер и озеро. Предусмотрены квартиры с окнами на две стороны. Кстати, окна здесь больше стандартных, за счет чего в комнаты попадает больше солнца. Везде уютные зимние сады – светлые и отапливаемые.

Безопасный тихий двор

Снова спускаемся в гостеприимный холл, чтобы осмотреть двор. Входная группа «сквозная», так что, чтобы подышать свежим воздухом, просто сворачиваем к другому входу. Такое решение особо оценят мамы и папы – ребенок, выходя гулять, сразу попадет в безопасное пространство. Двор уже готов – брусчатка уложена, зеленеют аккуратные газоны, клены, боярышники и каштаны, декоративные кусты и цветочные клумбы. Современная детская площадка оборудована не только различными горками и качелями для самых маленьких, но и мягким антискользящим покрытием. Взрослые жильцы найдут здесь элегантные скамьи, на которых удобно расположиться, читая книгу.

Современный двор: безопасная игровая площадка для детей и элегантные скамьи для взрослых. Фото: Андрей Карпов.

Гулять – в сквер

Двор предназначен исключительно для спокойного отдыха. Если хочется пошуметь и прочих активностей, нужно идти в парк. Вход в него совсем рядом с домом. Работа по созданию сквера кипит: с высоты смотровой площадки можно увидеть, что уже почти готов амфитеатр, на пространстве в несколько гектаров просматриваются геометрические линии будущих аллей, дорожек, газонов. Свою тематическую зону здесь найдет каждый. Детей порадуют игровые комплексы, в том числе «Фабрика песка» и «Долина хоббитов». Любители спорта по достоинству оценят Workout-зону с универсальной спортивной площадкой и памп-парком. Желающие отдохнуть не пройдут мимо зон с удобными скамейками-лежаками. И все вместе смогут собраться в амфитеатре на какое-нибудь культурное мероприятие.

Все это воочию горожане увидят во втором квартале 2021 года – парк сдается в эксплуатацию одновременно с одноименным кварталом. Но уже сейчас можно рассмотреть все детали в ходе виртуальной экскурсии, представленной в 3D-формате: https://widget.planoplan.com/42c06907a62dcdc43155129871b79292

Руководитель отдела продаж Иван Андриянов:

- Мы успешно проводим экскурсии по Южному городу уже более 5 лет. Микрорайон сильно вырос, изменились наш подход к строительству и клиентский сервис. Покупателям мы предлагаем оценить наш новый продукт – квартал у парка, не только по фотографиям или из окон нашего нового офиса продаж, но и изнутри. Для этого мы организовали демонстрационный подъезд, чтобы каждый смог почувствовать себя настоящим жителем квартала уровня комфорт-класса. Во время экскурсии можно пройти по двор-парку, ощутить его комфорт и безопасность, а также своими глазами увидеть перспективы строительства сквер-парка.

За окном – лебеди

Квартал «У парка» находится в экологически чистом месте. Из его окон открывается вид на одну из жемчужин Самарской области и памятник природы – Яицкое озеро. Этот водоем, прекрасный сам по себе, украшают пернатые «постояльцы» - цапли и другие, в том числе краснокнижные, птицы. Лебеди облюбовали Яицкое озеро для остановок во время перелетов на юг и обратно. Кстати, «Комсомолке» и другим экскурсантам повезло полюбоваться не только кварталом, но и элегантными белоснежными птицами. Именно сейчас, будто подтверждая слова экскурсовода, стая остановилась на озере отдохнуть.

Парк-сквер сдадут в эксплуатацию одновременно с одноименным кварталом. Фото: Андрей Карпов.

Посетитель экскурсии Ксения:

- После экскурсии не осталось никаких сомнений – жилье беру именно здесь. Надеюсь, успею приобрести квартиру в квартале у парка со скидкой до 159 000 рублей, пока не закончилась акция!

Понравился внешний вид дома, очень стильная архитектура! Приятно удивила зона ожидания, не видела ранее ничего подобного.

Когда поднимались в демонстрационную квартиру, видела из окон детский сад и остановки общественного транспорта. Все находится в шаговой доступности.

Квартал у парка – это действительно то самое место, которое хочется назвать своим домом.