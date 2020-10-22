АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 26.10.2020 с 10.00 (мск) на 10.11.2020 на 10.00 (мск) по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1:

Лот 1:Нежилое помещение – здание заводоуправления, общей площадью 122,8 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

13 410 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

6 705 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 13 410 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 670 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 1 341 руб. 00 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 10 ноября 2020г. в 09 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 06 ноября 2020 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 06 ноября 2020 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 09 ноября 2020г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 10 ноября 2020 г. с 09:30 до 09:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 10 ноября 2020 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.