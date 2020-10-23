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Общество

За ЗОЖ: губернскому колледжу Сызрани подарили тренажерный зал

Сызранский НПЗ профинансировал ремонт и оснащение ряда образовательных учреждений
Анна ФЕДОРОВА
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Новый спортивный зал колледжа никогда не пустует. Фото АО «СНПЗ»

Новый спортивный зал колледжа никогда не пустует. Фото АО «СНПЗ»

Сызранский НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») - градообразующее предприятие. И ответственность за будущее города у заводчан соответствующая. А поскольку будущее тесно связано с новым поколением - его желанием и умением делать мир вокруг себя лучше, сызранские нефтяники много и активно инвестируют в образование своих юных земляков.

Будущим коллегам

Одну из первых строчек в списке добрых дел СНПЗ традиционно занимает поддержка сызранского лицея имени Героя Советского Союза П.И. Викулова. С 2016 года он является первой ступенью корпоративной программы НК «Роснефть» по подготовке специалистов для нефтяной отрасли «Школа - вуз - предприятие». От сотрудничества выигрывают не только ребята из «Роснефть-классов», получающие возможность при поддержке нефтяников углубленно изучать профильные предметы, но и вся школа: нефтепереработчики помогают оснащать ее по последним образовательным стандартам.

В этом году в лицее полностью отремонтировали и оснастили школьной мебелью кабинет физики с лаборантской, закупили для уроков биологии современные микроскопы, а для интерактивности учебного процесса приобрели проектор с экраном.

- С 2016 года мы уже сделали три выпуска «Роснефть-классов» - активных, творческих, замечательных ребят, - говорит завуч лицея Наталья Евстифеева. - Среди них 7 медалистов, которые достойно представляют лицей в ведущих вузах нашей страны. Программа, по которой учатся ребята в «Роснефть-классах», предполагает индивидуальный учебный план с углубленным изучением отдельных предметов. Они изучают математику, физику и химию. Кроме того, у них есть элективные курсы: компьютерная инженерная графика, химия нефти, экология. Ну и плюсом школьники дополнительно занимаются в вузе-партнере - в Сызранском филиале СамГТУ.

Школьники «Роснефть-классов» во всем чувствуют поддержку нефтяников. Фото АО «СНПЗ»

Школьники «Роснефть-классов» во всем чувствуют поддержку нефтяников. Фото АО «СНПЗ»

Еще один благотворительный проект реализован в Губернском колледже. Учебное учреждение - заводская кузница кадров. За годы партнерских отношений, около 20 лет, колледж подготовил порядка 1800 специалистов по профилю «Переработка нефти и газа» для предприятий отрасли. В этом году нефтепереработчики профинансировали учреждению создание тренажерного зала. Полноценная многофункциональная спортивная зона разместилась в пустующем долгие годы помещении после масштабного ремонта. Площадь нового зала позволила разместить здесь все необходимые тренажеры. Спортзал открыт для всех студентов, и не только во время уроков физкультуры.

- Спортзал у нас был не особо оснащен для нормальной физической подготовки, - рассказал студент 2-го курса Александр Светюк. - Сейчас он стал очень современным, есть все нужное оборудование, все тренажеры. Теперь мы можем полноценно заниматься спортом, укреплять здоровье. Думаю, что теперь все будут рваться в спортзал!

Экономически успешны - социально ориентированы

В этом году СНПЗ реализовал семь «образовательных» благотворительных проектов. Весомую финансовую поддержку получил Сызранский филиал СамГТУ, где продолжается оборудование учебных лабораторий для научной деятельности, в том числе по открытому в прошлом году направлению «Химическая технология». Школе №2 нефтяники помогли оборудовать современный кабинет химии - не только отремонтировать и меблировать, но и оснастить индивидуальными наборами для выполнения экспериментальных заданий на государственных экзаменах. На территории школы №3 появилась многофункциональная спортивная площадка. Детский сад №57 с помощью заводчан оборудовал сенсорную комнату.

В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и ПАО «НК «Роснефть» реализуются и более масштабные социальные задачи. Так, в 2020 году Компания профинансировала капитальный ремонт поликлиники и реанимационного отделения центральной больницы Сызрани, а также одной из старейших школ города - СОШ №21.

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