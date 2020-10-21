Некоторые смерти кажутся весьма странными, погибшим проводят анализы на COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрь 2020 года продолжает бить рекорды: с начала пандемии в Самарской области зарегистрировано уже 14276 случаев заболевания коронавирусом, 142 из них - за последние сутки, почти половина из них (70 фактов) - в Самаре.

11196 ковидных пациентов выздоровели, это почти 80% от общего числа заболевших. 235 человек умерли, четверо из них - за последние сутки.

Среди погибших, причина смерти которых пока не называется - Герой Советского Союза Владимир Чудайкин и известный актер и бывший руководитель драмтеатра Валерий Мелешин. О последнем известно, что он жаловался на недомогание и насморк, но был уверен, что все дело - в обычной простуде.

Тем временем в Самарской области растет число пациентов, у которых коронавирус либо никак не проявляет себя, либо вызывает симптомы обычной простуды.

Сотрудники Роспотребнадзора региона говорят о том, что львиная доля заболевших признает: они либо не носили маски, либо надевали их время от времени.

Поэтому в Самарской области продолжают жестко отслеживать соблюдение масочного режима. Только в Самаре нарушителей уже оштрафовали на сумму более 4,6 млн рублей. Более тысячи человек с начала октября не пустили в метро, еще около 300 пассажиров без масок высадили из наземного транспорта.

Напомним, в Самарской области маски нужно надевать в общественном транспорте и торговых точках. За нарушение этого требования обычных людей могут оштрафовать на сумму от 1000 до 30 тысяч рублей, юрлицам грозят штрафы штрафы в несколько сотен тысяч рублей.

Интересно, что в преддверии новых коронавирусных ограничений самарцы начали скупать бытовую технику: продажи холодильников и морозильных камер выросли на 62%, фенов - на 66%, утюгов - на 49%, плит - на 37%.

Как думаете, с чем это связано? Пишите в комментариях!

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