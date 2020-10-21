«В голове была одна мысль - пусть все получится»: 30-летний самарец рассказал, как спасал человека своей кровью

Артур Аглиулов любит спорт. А на досуге спасает жизни

Для пациента, которому необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора, шанс найти своего «генетического близнеца» ничтожно мал - один на десять тысяч. Поэтому, когда происходит такое совпадение, это действительно счастливый случай. Донор получает счастливый шанс спасти чью-то жизнь. Так, как это произошло с жителем Самары Артуром Аглиуловым, директором магазина торговой сети «Магнит». Мужчине 30 лет, он счастливый муж и отец двоих детей. Но однажды он смог подарить жизнь еще одному, пока абсолютно незнакомому человеку, которому подошли его стволовые клетки.

- Артур, расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать донором костного мозга?

- Так получилось, что это дело случая. Я со второго курса учебы в местном железнодорожном институте (Самарском государственном университете путей сообщения – прим. авт.) начал сдавать кровь как донор. Однажды при очередной кровосдаче в Самарской городской станции переливания крови просто заполнил бланк согласия для тех, кто желает стать потенциальным донором костного мозга и войти в Национальный регистр доноров костного мозга.

- Были ли у вас какие-то сомнения? Все-таки сдача костного мозга отличается от обычного донорства крови.

- На тот момент никаких сомнений не было - просто записался и все. И даже, если честно, не ждал никакого звонка.

- Рискует ли чем-то донор костного мозга во время трансплантации? Вам же, наверное, объясняли процедуру сдачи и возможные риски.

- Конечно, объясняли, но, собственно, никаких особых рисков я не увидел.

- А ваше здоровье вам позволяет сдавать кровь? Никаких противопоказаний к донорству у вас нет?

- Да, я в принципе здоровый человек. Больше того - занимаюсь спортом, играю в футбол. Тем более что к донорству костного мозга, насколько я знаю, тоже есть много противопоказаний. Значит, мне повезло, раз я подошел в том числе и по состоянию здоровья.

- А как отнеслись ваши родственники к решению стать потенциальным, а впоследствии реальным донором костного мозга?

- Поначалу с осторожностью, конечно, отнеслись. Но потом сказали, что решать мне. Ну я, собственно, и решил.

- Артур, расскажите, пожалуйста, о том самом звонке, когда вам сообщили, что у вас есть тот самый генетический близнец, которому для пересадки нужны ваши стволовые клетки. Какие были чувства, мысли?

- Звонок поступил в прошлом году, перед самым Новым годом. В тот момент я был на работе. Мне рассказали, что я не просто внесен в регистр доноров костного мозга, но и подхожу для трансплантации. Естественно, предложили еще подумать и взвесить свое окончательное решение и сказали, что перезвонят на следующий день. Я задумался, стал читать о возможных последствиях в интернете. Рассказали мне также о том, что для сдачи костного мозга придется уезжать примерно на неделю в клинику, где будет проходить трансплантация, на выбор в Москву или Санкт-Петербург. Я принял окончательное решение и выбрал московскую клинику.

- А как у вас проходил процесс подготовки к трансплантации? Насколько он сложен?

- Сначала я приезжал в Москву на один день для контрольного типирования. Потом через неделю поступил еще один звонок: подтвердили, что все хорошо и можно приступать к самой трансплантации. Поэтому следующая моя поездка в московскую клинику продлилась уже пять дней. Мне рассказали, что существует два способа донации костного мозга: операционный и через сдачу венозной крови. Я выбрал последний, поэтому началась подготовка моего организма к этой процедуре. Три дня мне делали специальные инъекции для выброса стволовых клеток в кровь. При этом немного болела голова и ломило суставы. Затем, на четвертый день, предстояла сама процедура забора стволовых клеток из крови. Она длилась около четырех часов. На пятый день меня уже выписали из клиники домой.

- А расскажите еще о самом процессе трансплантации, было ли что-то особенное в ощущениях?

- Никаких особенных отличий от обычной кровосдачи при традиционном донорстве нет, не считая того, что при обычной донорской сдаче крови нужно работать рукой, а в случае с костным мозгом не нужно даже этого. Никаких неприятных ощущений при этом не испытывал. На мой взгляд, это не больнее и не опаснее, чем обычный забор крови для переливания.

- А какие мысли у вас были в тот момент?

- Пожалуй, только одна – лишь бы только это помогло тому человеку.

- Кстати, а знакомы ли вы с вашим реципиентом, тем человеком, кому подошел ваш костный мозг?

- Нет. Мне сказали, что по правилам его контакты дадут только через два года после проведения процедуры трансплантации: причем и ему мои, и мне - его.

- Артур, поделитесь еще, пожалуйста, получает ли донор костного мозга что-то кроме положительных эмоций - какую-то справку или, возможно, вознаграждение?

- Справку, конечно, выдали, а еще грамоту и чисто символический подарок от самой московской клиники - часы для занятий спортом. Такое донорство костного мозга не оплачивается, но я, собственно, и не ради выгоды это делал, я просто хотел помочь.

- Что бы вы пожелали людям, которые пока не стали донорами костного мозга или, возможно, хотят ими стать?

- Ну, в первую очередь, наверное, не бояться - ничего в этом страшного нет. Потому что, мне кажется, в первую очередь людей останавливает страх. Мои друзья меня, кстати, постоянно поддерживали и даже гордились моим решением стать донором костного мозга.

Справка

Пересадка донорского костного мозга (кроветворных стволовых клеток) — часто единственный шанс на спасение для больного раком крови. Однако донор и реципиент должны подойти друг другу по так называемому фактору тканевой совместимости. Шанс на совпадение 1 из 10 000 случаев. Вот почему в каждой стране есть свой регистр потенциальных доноров костного мозга. Чем больше в нем людей, тем больше шансов на совпадение у каждого больного. На сегодняшний день в России требуется 5214 трансплантаций костного мозга всех видов. Данные официально озвучены министерством здравоохранения. Выполняется 1600-1700, а это порядка 35% нуждающихся. У нас около 140 тысяч потенциальных доноров, для сравнения в Германии – 9,2 миллиона.

Сегодня в России создается Национальный регистр доноров костного мозга, куда может попасть любой желающий. Донором костного мозга может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий серьезных заболеваний и готовый потратить свое время на спасение жизни незнакомого человека. Потратив всего 10 минут на заполнение анкеты и сдачу 4 мл крови из вены на типирование, вы становитесь частью большой базы данных, которая может стать чьим-то спасением. И если ваши клетки подойдут человеку, которому поставили страшный диагноз — рак, вы сможете стать донором и спасти ему жизнь. Все подробности узнаете здесь https://rdkm.rusfond.ru/.