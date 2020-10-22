Врачи выявляют все новых заболевших

Число зараженных COVID в Самарской области растет каждый день. За последние сутки нашли 143 новых пациента. Рассказываем, что происходит в регионе и самые важные последние новости про коронавирус в Самарской области на 22 октября 2020 года. Длинные каникулы для школьников, новые койки, очереди на КТ и в палаты - о чем еще стоит знать каждому?

Цифры по коронавирусу в Самарской области на 22 октября 2020 года

С начала пандемии в регионе заболели 14 419 человек. Только за сутки добавилось 143 новых больных. В Самаре заразились 6567 человек, в Тольятти 2456. В Кинель-Черкасском районе число заболевших перевалило за 200, очень много зараженных в Новокуйбышевске - 520 человек.

За все время выздоровели 11 385 человек. Скончались 238 человек - в последние сутки это были онкобольной 62-летний мужчина, 63-летний мужчина с заболеваниями печени и 75-летняя женщина с больным сердцем. Показатель смертности на 100 тыс населения - 7,45.

Кого кладут в больницу?

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал о том, как делают компьютерную томографию пациентам с подозрением на коронавирус. По его словам у более половины пациентов заболевание сопровождают изменения в легочной ткани. Классификацию проводят в зависимости от процента поражения: до 25% - это расценивают как легкое течение, таких пациентов лечат в амбулаторных условиях.

Только лечащий врач может определить, нужно ли делать КТ или рентген, есть ли к этому показания. Любая процедура несет определенную опасность для здоровья. Поэтому делать КТ просто так не нужно. При этом врач принимает решение исходя из симптомов - это одышка и высокая температура.

Сейчас КТ делают более доступным. К исследованиям подключают частные клиники, в больницу имени Середавина купили новый 32-х срезовый компьютерный томограф. Также аппараты будут ставить в поликлиниках.

- Это еще больше увеличит доступность помощи для амбулаторных пациентов, для категорий выписанных из стационара , для тех, кому нужен компьютерный контроль и мониторинг в динамике. Пациент, задумываясь о необходимости компьютерной томографии, должен обязательно советоваться с лечащим врачом, - отметил Армен Бенян.

В Самарской области работает региональный координационный центр амбулаторной помощи. На телефон горячей линии 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78 - можно позвонить, чтобы получить консультацию.

Школьникам продлят каникулы

На совещании Дмитрия Азарова и родительского совета обсуждали вопрос о переводе школьников на дистанционку. Большинство родителей выступают за очные занятия. Например, прозвучало предложение оставить в школе 1-е, а также 9-е и 11-е классы. Все предложения обсудят в министерстве. Также одна из возможных мер - это продление осенних каникул на неделю до 9 ноября. Как раз на это время прогнозируется сезонный подъем заболеваемости.

Эксперты развенчали мифы про маски

Самарцам рассказали, почему не стоит верить всем мифам о ношении масок. Например, в социальных сетях пишут, будто бы ученые считают: люди, которые носят маски, чаще болеют. Или же пишут, что ношение маски повышает вероятность заражения коронавирусом. Однако, никто не проводил таких исследований и все это можно считать фейками, ведь источник информации не указан.