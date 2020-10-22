Армейцы готовятся сделать первый шаг к выходу в плей-офф Фото: c cайта ПФК ЦСКА.

Свое выступление в Лиге Европы армейцы начинают с игры с австрийским Вольфсбергом. Клуб из Москвы по результатам жеребьевки оказался в группе К - кроме нынешнего соперника здесь же оказался нидерландский Фейенорд и загребский Динамо. Эти игры еще впереди. Прямая онлайн-трансляция матча Вольфсберг - ЦСКА 22 октября 2020 года начнется в 22.00 московского времени, встреча пройдет в Австрии. Предлагаем вместе с сайтом kp.ru следить за главными событиями этой игры.

С кем играем?

ЦСКА в лиге Европы в этом году остались единственным клубом. Ростов и Динамо выбыли по итогам отборочных игр. Группа москвичам досталась не самая сложная, а первая игра и вовсе практически с аутсайдером. Прогноз букмекеров на матч Вольфсберг - ЦСКА 22 октября 2020 года: фавориты гости, на ЦСКА предлагают коэффициент 2,2, на хозяев поля 3,5.

Австрийские "волки", конечно, не немецкие, и в последних играх они чувствовали себя не очень уверенно. А вот в прошлом году в Лиге Европы дважды сыграли вничью с Ромой. Для команды это второй сезон в ЛЕ.

Важное об игре

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков:

- Не думаю, что группа по сравнению с прошлым годом слабее. Равная группа, нам надо выходить на каждый матч и побеждать. Не могу сказать, что есть аутсайдеры, все игры будут непростыми. Нам не важно, кто соперник, надо относиться с уважением к каждому и стараться победить.

Виктор Ганчаренко, тренер:

- Отличия есть. Мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире. Из-за этого команда стала сильнее. Наш опыт и новички позволяют надеяться на более качественную игру в этом розыгрыше Лиги Европы.

Составы команда на игру Вольфсберг - ЦСКА 22 октября 2020 года

ЦСКА перед игрой в Австрии потеряло двух игроков. С переломом носа будет сидеть на скамейке запасных защитник Вадим Карпов, Марио Фернандес не восстановился к игре. Его тест на коронавирус оказался сомнительным. Арнор Сигурдссон получил повреждение голеностопного сустава в расположении сборной Исландии. Сейчас он работает индивидуально.

Прямая онлайн-трансляция игры Вольфсберг - ЦСКА 22 октября 2020 года: где смотреть

Онлайн смотреть игру можно будет на канале МАТЧ ТВ. Начало трансляции в 22.00 мск, 22 октября.