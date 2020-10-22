"Легких уже нет - а ты сидишь в очереди": самарский актер рассказал, как его отец заболел пневмонией

Таких очередей врачи еще не видели

Самарский актер и бывший КВНщик Егор Шереметьев, снимающийся в сериалах на ТНТ, рассказал о том, как его отец с 70% поражением легких просидел пять часов в очереди на госпитализацию. 57-летний мужчина чувствовал себя плохо несколько дней, но попасть в палату и в скорую оказалось не так-то просто. Подробностями Егор поделился с журналистом КП-Самара.

Сначала очередь на КТ, потом - в палату

"На КТ на скорой, обратно - пешком?"

Отец плохо почувствовал себя еще пару недель назад. Сначала долго держалась высокая температура, потом удалось сбить ее, но началась одышка. Стоит пройти из комнаты в комнату - задыхается, хотя раньше такого не было. Мы думали это просто панические атаки. Но состояние все ухудшалось и мы вызвали скорую помощь. Сначала приехала неотложка из клиники. Врач померил сатурацию - показало 70, он предположил, что это ошибка. На другой руке показатель оказался нормальным. Но одышка продолжалась. Через день еще вызвали врача. С сатурацией 75 папу отправили на КТ. Скорую пришлось подождать, конечно, я писал в Инстаграм Минздраву, там отреагировали.

Мужчину подключили к кислороду и начали капать лекарства

По телефону нам сразу сказали - на КТ отвезем, но мест нет, госпитализировать не будем. Снимок делали в госпитале ИДК на Волжском, оказалось, что у отца разрушение легких составляет 70%. При этом скорая, которая привезла, уже уехала. Многим пациентам просто говорят - добирайтесь на такси. У меня знакомые рассказывали: сделали КТ на Управленческом и с подтвержденной вирусной пневмонией в пять утра на улицу отправили. Ведь еще дойти нужно до ворот, вызвать такси - а это опасно.

"В очереди стоят все"

Папу в итоге все же повезли в больницу Середавина. И здесь он с 5 вечера до 11 ночи просидел в очереди. Я так понял, что проблема в том, что не происходит сортировки пациентов: тяжелые, легкие, все сидят вместе, и те, кого на скорой привезли, и те, кто самотеком пришел. Я думаю что нужно продумать более четкий принцип сортировки. И складывается ощущение, что всех буквально везут в Середавина, хотя говорят, что много новых госпиталей и коек открывают. Скорые стоят в очереди тоже с пациентами на КТ - а потом говорят, что где-то помощи не могут дождаться. Мы 40 минут примерно ждали своей очереди на аппарате.

В очереди до госпитализации пришлось постоять шесть часов

Сами врачи большие молодцы, работают буквально на износ, но у них просто рук не хватает. В 11 папу положили в палату, подключили к кислороду, дали таблетку, сразу назначений не проводили. Госпиталь по его словам заполнен больше, чем на 100%. Я считаю, что об этом люди должны знать, чтобы понимать, как правильно вести себя в условиях всей этой пандемии.

Я хочу сказать, что это очень страшно, когда такое происходит с близкими, с самим человеком. У меня самого температура около 37-374, я даже не знаю, где мне провериться, сделать рентген или УЗИ. У меня лишний вес - я актер, играю толстяков в фильмах, и понимаю, что сейчас этот фактор может оказаться роковым. Но информации нет - куда обратиться, как провериться, как следить за своим здоровьем. Буду благодарен, если мне помогут.

Сначала очередь на КТ, потом - в палату

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас в Самарской области работает единый координационный центр, где можно получить консультацию, обратившись по телефонам: 8(800)30-22-163 и 8(846)30-77-778.

Для решения кадрового вопроса к работе в первичном звене и в госпиталях привлекают студентов последних курсов и ординаторов, которые выходят на работу с коронавирусными больными.

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