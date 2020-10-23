Берегите себя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие стуки в Самарской области выявлено 145 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Рассказываем о самых свежих новостях про коронавирус в Самарской области. В числе новых пациентов 62 жителя Самары, 37 новых случаев в Тольятти. Еще 9 новых пациентов в Кинель-Черкасском районе, 8 – в Похвистнево, 6 – Новокуйбышевске, по 4 случая в Отрадном и Безенчукском районе. По три новых пациента в Чапаевске, Клявлинском и Ставропольском районах. Два новых случая выявили в Елховском и Хворостянском районах и по одному заболевшему в Похвистневском и Шенталинском районе.

Всего с начала пандемии в нашем регионе обнаружили 14 564 случая заражения коронавирусом. Как отметили в оперативном штабе региона, за последние сутки наибольшее число новых случаев заражения выявили среди тех, кто уже болел пневмонией и ОРВИ. Таких из 145 новых пациентов - 126 человек. Еще 17 выявлены из числа контактных, двое узнали о заражении во время профосмотра.

К сожалению, прошедший день унес еще 4 жизни. В их числе тех, кто покинул этот мир две женщины 76-ти и 77-ми лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также женщины 61-го и 70-ти лет, у которых были заболевания сердечно-сосудистой системы. Таким образом, число летальных исходов в области достигло цифры в 242 случая.

- Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 7,58, по стране - 17,29. Коэффициент летальности в области - 1,66, в стране - 1,72, - уточнили в региональном оперштабе.

Из позитивных новостей – число тех, кто выздоровел тоже растет. За прошедшие 24 часа из медицинских учреждений выписано 249 пациентов. Всего вылечились 11 634 человека, а это составляет 80% от заразившихся.

В связи с непросто эпидемиологической ситуацией в Самарской области могут продлить школьные каникулы. С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Азаров, обсудив этот вопрос с родительским комитетом. Окончательное решение не принято, все зависит от взгляда экспертов и самих родителей, но если предложения поддержат, каникулы продлят до до 9 ноября.

В целом по стране за сутки выявлено 15 971 новый заразившийся в 85 регионах. Всего в России с начала пандемии заболели 1,4 млн человек.