Квартира для кота, скрипка и сумка мечты: самарцы рассказали о своих самых выгодных приобретениях в жизни

А у вас выгодные приобретения случались? Фото: Евгения ГУСЕВА

Выгодные приобретения случаются там, где их не ждешь. Иногда можно долго охотиться за какой-то желанной вещью, а получить ее в подарок. Или же мечтать о квартире - и вдруг услышать о суперпредложении. Для совместного проекта с Теле2 спросили у счастливчиков, которые в своей жизни сталкивались с настоящим везением, что они считают самым выгодным приобретением в своей жизни.

Павел Покровский

Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области:

- Мы с сыном давно мечтали о велосипеде, но цены не радовали. И вот однажды мы заехали в мастерскую по ремонту велосипедов на проспекте Ленина и обнаружили, что там не только их ремонтируют, но и продают. И мы купили именно тот велосипед, о котором мечтали, за приемлемую цену. Теперь с удовольствием катаемся на нем, мы реализовали мечту о здоровом образе жизни, и это приятно. Очень любим совместные велопрогулки по городу, постоянно открываем новые маршруты. Самым запоминающимся стало наше путешествие от Самарской площади до Лысой горы, причем когда мы подъехали к подножью горы, поняли, что подъем весьма крутой. Благодаря нашим велосипедам, правильному переключению скоростей, мы смогли подняться до самой вершины и ни разу не спуститься с велосипеда.

Данила Телегин

Данила Телегин, музыкант:

- Это был сезон, когда в Чехию слетала добрая половина инста-блогеров Самары. Один из перевозчиков организовал сравнительно недорогие перелеты до Пардубице, что в часе автобусной езды от Праги. И все, кто мог себе позволить, отметились в нарядном предрождественском городе. Но вот подошли к концу российские новогодние каникулы, а вместе с этим иссяк поток желающих отправиться в путешествие. Цены на туры стали ниже, о чем я не догадывался. У меня просто есть (вернее, была) привычка изредка проведывать странички туроператоров в поисках интересных предложений, искать себе мотивацию... И тут внезапно обнаружил, что тур в Прагу на три дня и две ночи стоит всего 8900 - то есть порядка 130 евро по актуальному на тот момент курсу. И это с проживанием и завтраками! Упускать такое было бы преступлением. Я доплатил еще небольшую сумму, чтобы поселиться в живописном Вышеграде. И через несколько дней уже стаптывал ноги в чешской столице. Поездка получилась невероятно насыщенной событиями - из тех, что надолго запоминаются и дарят желание жить.

Радмила Матвеева

Радмила Матвеева, самарская зоозащитница, руководитель приюта «Лакшми»:

- Эта история случилась больше 15 лет назад. В торговом центре я увидела волшебную, необычную сумку. Она была действительно очень красивая, стильная, аккуратная. Но у нее был один существенный минус – она стоила половину моей стипендии. В продуктовый супермаркет в этом торговом центре я ходила часто, и мой маршрут всегда проходил рядом с бутиком, где она продавалась. Сумка мне снилась по ночам, но каждый раз я стойко шла мимо, не изменяя привычному пути. В один прекрасный день я увидела на ценнике сумму, которая оказалась в три раза ниже первоначальной. Я хотела вернуться туда и купить эту сумку, но кто-то меня опередил. Зато я увидела ее… дома! Оказалось, сестра запомнила, как я однажды обмолвилась, что хочу эту сумку, и как раз в этот день тоже увидела скидку и купила ее для меня.

Михаил Щербаков

Михаил Щербаков, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии:

- Самая выгодная покупка? Думаю, это скрипка. Мама купила мне ее, когда я учился в 6 классе, и я играю на ней до сих пор. Она стоила 600 рублей, по тем деньгам - это огромная сумма. Мы долго ее выбирали, я пробовал на ней играть, показывали эту скрипку моим преподавателям. За эту покупку мама отдала все деньги, что копила на наш отдых на Черном море. Но эта скрипка со мной всю жизнь. Уверен, что это действительно выгодная покупка.

Сергей Тюпаев

Сергей Тюпаев, телеведущий и продюсер:

- В моей жизни таких случаев везения достаточно много. Часто получается так, что я чего-то хочу, о чем-то думаю, а оно потом раз и появляется. Как будто программирую себя. Как-то у меня было много проектов, я работал просто на износ и мечтал только об отпуске. И тогда я загадал себе отпуск – и все получилось, поехал на Майорку с 90% скидкой! Отдохнул на этом острове на «пять с плюсом», а потом вернулся с новыми силами, влился в интересные проекты и заработал еще больше.

Евгения Гуляева

Евгения Гуляева, самарский дизайнер:

- Пожалуй, самой своей выгодной покупкой я могу назвать квартиру. Я всегда мечтала, чтобы у меня была большая кухня, где я могла бы с удовольствием готовить. Как показал опыт, если все правильно спланировать, то мечта обязательно исполнится.

У меня была квартира в новостройке, в которую я успела вложить деньги до того, как выросли цены на недвижимость. К моменту, когда я решила ее продать, ее рыночная стоимость значительно увеличилась. Вырученных средств мне хватило не только на новую квартиру бОльшей площади, но и на ремонт.

Теперь у меня есть большая кухня, на которой танцевать можно, и коридор, куда я поставила большой шкаф, и еще осталось много места. Кот по квартире носится как сумасшедший, и мы все очень счастливы.

А у вас случались такие же удачные покупки и приобретения? Рассказывайте о них в комментариях. Если же вспомнить пока нечего, рекомендуем начать с простого. Прямо сейчас в «Маркетe Tele2» можно совершить выгодную сделку, просто покупая интернет-трафик. При покупке интернета до 30 ноября Tele2 удвоит гигабайты всем клиентам. Таким образом, покупая два гигабайта, вы получите четыре, вместо 10 – целых 20! Удваивается любой купленный трафик. Заходите, покупайте и учитесь вести сделки с выгодой для себя.