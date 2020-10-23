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Командообразование онлайн: молодежь НК НПЗ «прокачала» свои компетенции в деловой игре

Этим мероприятием традиционно завершилась трехлетняя стажировка молодых специалистов
Анна ФЕДОРОВА
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Алина Зуйкина за три года выросла до ведущего инженера. Фото АО «НК НПЗ»

Алина Зуйкина за три года выросла до ведущего инженера. Фото АО «НК НПЗ»

Прийти после вуза на предприятие компании «Роснефть» - значит, автоматически получить статус молодого специалиста. А вместе с ним - определенные обязанности и привилегии. Обязанности, кроме должностных, включают в себя непременное развитие, получение всестороннего опыта, необходимость проявлять инициативу. Привилегии - возможность проявлять себя на самых разных поприщах, участвовать в разнообразных семинарах, тренингах и конференциях. Именно в течение первых трех лет работы ребята получают шанс показать свои лучшие качества, на что способны. А руководство - увидеть потенциал, подобрать достойный резерв будущих руководителей. По традиции трехлетний рубеж, после которого молодые специалисты переходят в разряд молодых работников, отмечается деловой оценочной игрой. В этом году интеллектуальные баталии среди молодежи Компании прошли в режиме онлайн.

- Игра направлена на оценку корпоративных компетенций, - пояснил начальник отдела оценки и развития персонала АО «НК НПЗ» Александр Обрезков. - Ребята, показавшие наилучшие результаты, включаются в молодой стратегический резерв Компании и отправляются на дальнейшее обучение в Москву.

В отличие от прошлых лет, когда для итоговой игры молодые специалисты предприятий самарской группы НК «Роснефть» собирались на базе Новокуйбышевского филиала СамГТУ, этой осенью ребята встретились заочно. Несколько десятков молодых специалистов-трехлеток разбили на команды, причем так, чтобы в группах не было друзей-знакомых - все с разных производственных площадок. Соревнования между командами велись на платформе Zооm - ребята решали кейсы с заданиями, обсуждая, дискутируя в поисках решений. Тем временем эксперты внимательно наблюдали за их действиями и делали выводы.

Успех - дело закономерное

Впрочем, и без этой финальной точки в программе адаптации молодых специалистов на Новокуйбышевском НПЗ уже разобрались, кто чего стоит. Три года - достаточный срок для того, чтобы не только проявить себя, но и продвинуться по карьерной лестнице. Яркий пример - Алина Зуйкина, которая пришла на завод, завершив полный цикл корпоративной кадровой программы Компании «Школа - вуз - предприятие». Девушка сделала свой выбор еще со школьной скамьи - закончила «Роснефть-класс», химико-технологический факультет СамГТУ и пришла на предприятие лаборантом химического анализа. Дважды участвовала со своими проектами в научно-технических корпоративных конференциях и дважды становилась победителем регионального этапа. Итог - должность ведущего инженера в технологическом отделе завода.

- Загорелась профессией еще в школе, когда к нам приходили заводчане и рассказывали о своей работе, - вспоминает Алина Зуйкина. - А сейчас сама провожу в родной школе «Уроки от профессионалов», чтобы рассказать ребятам о масштабе и важности нефте- перерабатывающей отрасли. Ни разу не пожалела о своем выборе: на нашем предприятии наставники охотно делятся опытом с молодежью, учат всем азам профессии, стремятся оградить нас от ошибок и дают возможность научиться на своем примере. Словом, отношение отеческое.

С Алиной Зуйкиной согласен и Виктор Болдарев. За три года выпускник вуза прошел путь от машиниста до специалиста управления подготовки капитальных ремонтов. Виктор трижды на научно-практических конференциях предлагал свои разработки и каждый раз завоевывал призовые места.

Виктор Болдарев добивается профессиональных успехов в управлении главного механика. Фото АО «НК НПЗ»

Виктор Болдарев добивается профессиональных успехов в управлении главного механика. Фото АО «НК НПЗ»

- Успехи на профессиональном поприще, стремление модернизировать производство не остаются незамеченными, - говорит Виктор Болдарев. - Сейчас я работаю в управлении главного механика. Завод дает возможность развиваться и в профессиональной сфере, и в социальной. Для молодых специалистов проходит много развивающих, обучающих тренингов. Говоря молодежным языком, здесь можно отлично прокачать свои скиллы, и не только по специальности, но и в плане ведения переговоров, презентации проектов. Финал - деловая игра - прошел отлично, хоть и в онлайн-формате. Наша команда быстро сплотилась - нашли общий язык, эффективно решили все кейсы. Все участники много для себя почерпнули. В будущем пригодится!

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