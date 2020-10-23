Командообразование онлайн: молодежь НК НПЗ «прокачала» свои компетенции в деловой игре

Алина Зуйкина за три года выросла до ведущего инженера. Фото АО «НК НПЗ»

Прийти после вуза на предприятие компании «Роснефть» - значит, автоматически получить статус молодого специалиста. А вместе с ним - определенные обязанности и привилегии. Обязанности, кроме должностных, включают в себя непременное развитие, получение всестороннего опыта, необходимость проявлять инициативу. Привилегии - возможность проявлять себя на самых разных поприщах, участвовать в разнообразных семинарах, тренингах и конференциях. Именно в течение первых трех лет работы ребята получают шанс показать свои лучшие качества, на что способны. А руководство - увидеть потенциал, подобрать достойный резерв будущих руководителей. По традиции трехлетний рубеж, после которого молодые специалисты переходят в разряд молодых работников, отмечается деловой оценочной игрой. В этом году интеллектуальные баталии среди молодежи Компании прошли в режиме онлайн.

- Игра направлена на оценку корпоративных компетенций, - пояснил начальник отдела оценки и развития персонала АО «НК НПЗ» Александр Обрезков. - Ребята, показавшие наилучшие результаты, включаются в молодой стратегический резерв Компании и отправляются на дальнейшее обучение в Москву.

В отличие от прошлых лет, когда для итоговой игры молодые специалисты предприятий самарской группы НК «Роснефть» собирались на базе Новокуйбышевского филиала СамГТУ, этой осенью ребята встретились заочно. Несколько десятков молодых специалистов-трехлеток разбили на команды, причем так, чтобы в группах не было друзей-знакомых - все с разных производственных площадок. Соревнования между командами велись на платформе Zооm - ребята решали кейсы с заданиями, обсуждая, дискутируя в поисках решений. Тем временем эксперты внимательно наблюдали за их действиями и делали выводы.

Успех - дело закономерное

Впрочем, и без этой финальной точки в программе адаптации молодых специалистов на Новокуйбышевском НПЗ уже разобрались, кто чего стоит. Три года - достаточный срок для того, чтобы не только проявить себя, но и продвинуться по карьерной лестнице. Яркий пример - Алина Зуйкина, которая пришла на завод, завершив полный цикл корпоративной кадровой программы Компании «Школа - вуз - предприятие». Девушка сделала свой выбор еще со школьной скамьи - закончила «Роснефть-класс», химико-технологический факультет СамГТУ и пришла на предприятие лаборантом химического анализа. Дважды участвовала со своими проектами в научно-технических корпоративных конференциях и дважды становилась победителем регионального этапа. Итог - должность ведущего инженера в технологическом отделе завода.

- Загорелась профессией еще в школе, когда к нам приходили заводчане и рассказывали о своей работе, - вспоминает Алина Зуйкина. - А сейчас сама провожу в родной школе «Уроки от профессионалов», чтобы рассказать ребятам о масштабе и важности нефте- перерабатывающей отрасли. Ни разу не пожалела о своем выборе: на нашем предприятии наставники охотно делятся опытом с молодежью, учат всем азам профессии, стремятся оградить нас от ошибок и дают возможность научиться на своем примере. Словом, отношение отеческое.

С Алиной Зуйкиной согласен и Виктор Болдарев. За три года выпускник вуза прошел путь от машиниста до специалиста управления подготовки капитальных ремонтов. Виктор трижды на научно-практических конференциях предлагал свои разработки и каждый раз завоевывал призовые места.

Виктор Болдарев добивается профессиональных успехов в управлении главного механика. Фото АО «НК НПЗ»

- Успехи на профессиональном поприще, стремление модернизировать производство не остаются незамеченными, - говорит Виктор Болдарев. - Сейчас я работаю в управлении главного механика. Завод дает возможность развиваться и в профессиональной сфере, и в социальной. Для молодых специалистов проходит много развивающих, обучающих тренингов. Говоря молодежным языком, здесь можно отлично прокачать свои скиллы, и не только по специальности, но и в плане ведения переговоров, презентации проектов. Финал - деловая игра - прошел отлично, хоть и в онлайн-формате. Наша команда быстро сплотилась - нашли общий язык, эффективно решили все кейсы. Все участники много для себя почерпнули. В будущем пригодится!