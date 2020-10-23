Банк «Солидарность»: Говорим с клиентами на одном языке

Сейчас банк «Солидарность» вошел в топ-100 банков России. Фото: Пресс-служба банка «Солидарность»

Самарский банк «Солидарность» был основан 23 октября 1990 года. С тех пор работа финансово-кредитного учреждения вышла далеко за пределы родного региона и границы страны. В преддверии юбилея руководители банка провели расширенную пресс-конференцию, где подробно рассказали, в каком направлении идет развитие и каких подарков ждать партнерам и клиентам.

В числе лучших

Сейчас банк «Солидарность» вошел в топ-100 банков России. По размеру собственных средств банк оказался на 54-м месте, поднявшись на 23 позиции. По размеру активов-нетто - 89-е место, улучшив позицию на 15 пунктов. По привлеченным средствам физических лиц - 59-е место, рост на две позиции вверх.

Как рассказал заместитель председателя правления - управляющий филиалом «Центральный» АО КБ «Солидарность» Рафиль Хасанов, в августе завершилась процедура реорганизации АО КБ «Солидарность» путем присоединения к нему КБ «МИА» (АО). Благодаря этому банк сможет активнее работать с московскими предприятиями. - По итогам реорганизации по состоянию на 1 сентября капитал объединенного банка составил 19,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8,5 млрд рублей. Собственные средства банка в полном объеме покрывают все принятые риски, в том числе с учетом стресс-тестирования, и при этом остается резерв для дальнейшего развития. Активы-нетто объединенного банка - 56 млрд рублей, с начала года увеличившись на 15,5 млрд рублей, - подробнее рассказал Рафиль Хасанов.

Позитивные изменения в деятельности банка оценило Национальное рейтинговое агентство АКРА. В июле повышен кредитный рейтинг банка «Солидарность» до уровня B+(RU) и изменен прогноз на «Позитивный». Учитывая реорганизацию, кредитное учреждение ждут новые положительные оценки.

С каждым годом растет доверие к банку «Солидарность». Фото: Пресс-служба банка «Солидарность»

Победы на восточном рынке

Управляющий филиалом «Петербургский» АО КБ «Солидарность» Антон Кириков напомнил, что сейчас банк стремится к универсальности и технологичности. Мобильное приложение банка динамично развивается и отвечает всем современным требованиям. «Солидарность» предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, в числе которых страхование, лизинг, логистика, консалтинг и многие другие. Филиалы и отделения банка работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Благовещенске и Владивостоке. - Благовещенск и Владивосток - главные торговые ворота страны, даже в период ограничительных мер. Через порты этих городов проходят миллионы тонн грузов. Благодаря филиалам в этом регионе наш банк может работать круглосуточно, - добавил управляющий филиалом «Дальневосточный» Алексей Егоров. - Активно выстраивая отношения с Китаем и Вьетнамом.

В частности, банк «Солидарность» сотрудничает с ведущими компаниями машиностроительной сферы Китая - Haval, JAC, строительной компанией CRСС - и стремится получить оценку одного из ведущих рейтинговых агентств Китая. Есть в банке и специальные программы для стран СНГ. Еще один крупный проект - работа в миграционном центре в Москве, где благодаря услугам банка «Солидарность» трудовые мигранты могут решить свои экономические вопросы, что помогает им адаптироваться к рабочим реалиям России, не уходя в «тень».

Всесторонняя поддержка

В сложной экономической ситуации, вызванной обострением эпидемиологической обстановки, банк поддержал своих партнеров и клиентов. Так, часть кредитов реструктурировали, что было крайне важно для отраслей, наиболее пострадавших из-за ограничительных мер. При этом консервативная кредитная политика банка позволила избежать существенного ухудшения качества кредитного портфеля. И как итог - процентный доход банка «Солидарность» продолжает расти.

Директор департамента розничного бизнеса АО КБ «Солидарность» Анна Евсеева сообщила, что для своих розничных клиентов банк в честь юбилея приготовил выгодные предложения по депозитам, а также сладкие сюрпризы.