Афиша на выходные 24 и 25 октября 2020 года в Самаре: куда пойти, что посмотреть

В дождливый осенний день спешим на культурные мероприятия! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Середина осени – пик культурной городской жизни. О самых интересных событиях, которые пройдут в Самаре 24 и 25 октября, можно узнать из нашей афиши выходного дня. Театры, музеи и выставочные залы приглашают на фестивали, новые выставки, лекции, встречи и мастер-классы.

ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА ИМЕНИ АЛЛЫ ШЕЛЕСТ (12+)

В середине прошедшей недели в Самаре стартовал праздник классического танца – балетный фестиваль «Шелестиана». В эти выходные поклонников хореографии ждет спектакль по знаменитой поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан», поставленный на сцене Самарского театра оперы и балета. Этот балет появился на сцене нашего города в далеком 1936-м году. И вот постановка возвращается спустя много лет.

ГДЕ: Самарский театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 24, 25 октября, 18.30.

ЦЕНА: 300 – 2200 руб.

Фестиваль имени Аллы Шелест в оперном театре. Фото: архив театра.

ВЫХОДНЫЕ В МУЗЕЕ ИМ. АЛАБИНА

Для своих посетителей музей составил разнообразную познавательную и досуговую программу на выходные 24 и 25 октября 2020 года.

Встреча «Краски народной росписи

Сначала будет лекция, а затем мастер-класс по знаменитой костромской росписи. Участники сами будут расписывать крафт-пакеты костромскими узорами, научит их этому ремеслу мастер Ирина Филатова, создательница «Этнографического музея», мастерской народного искусства. Встреча пройдет в зале выставки «Теплое ремесло», которая посвящена искусству резьбы и росписи по дереву. У посетителей будет возможность увидеть уникальные экспонаты XIX и XX веков. По всем вопросам обращаться по телефону 333-64-23.

ГДЕ: Самарский краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.

КОГДА: 24 октября, 14.00.

ЦЕНА: 150 руб. – детский, 200 руб. – взрослый.

В музее им. Алабина пройдет познавательный мастер-класс.

Открытие фотовыставки Павла Губера «Бабочка» (12+)

В субботу открывается выставка-аллегория современного фотохудожника Павла Губера «Бабочка». Автор сравнивает историю развития нашей цивилизации и самого человека с жизненным циклом бабочки: сначала некрасивая и медленная гусеница, затем неподвижный, безликий кокон и в финале – прекрасная, грациозная бабочка. Так и человечество движется от жестокости и невежества к доброте и просвещению.

ГДЕ: Самарский краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.

КОГДА: 24 октября, 10.00 – 18.00.

ЦЕНА: 400 руб.

Встреча «Добрые со-бытия»

Она приурочена ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается в конце октября. Этот праздник совпадает по времени проведения с одним из народных праздников, который был призван укрепить связь с предками и объединить все поколения. Посетителей ждет интересная тематическая экскурсия «Жизненный цикл в традициях и обрядах народов Поволжья» и чаепитие в теплой, дружеской обстановке. Участие по записи по телефону 333-64-23.

ГДЕ: Самарский краеведческий музей им. Алабина, ул. Ленинская, 142.

КОГДА: 24 октября, с 11.00.

ЦЕНА: 150 руб.

СУББОТЫ В ОСОБНЯКЕ КЛОДТА

В субботу уютный домик Клодта приглашает в свои гостеприимные стены.

С 10.00 до 16.00 здесь продет мастер-класс «Живопись для взрослых. Акрил» (18+)

Желающие будут писать этюды, осваивать технику акрила, знакомиться с секретами работы с цветом и формой под руководством художника. Запись по телефону: 332-43-98.

ЦЕНА: 1100 руб.

С 16.00 до 18.00 можно послушать лекцию «Про сады и парки» (12+)

Узнаем, как появились парки и скверы в Самаре. «Лишин» сквер, «Козий» садик, «Ковригин» сад… Скверы на площадях. Долгая история Струковского сада. Когда появился Загородный парк? Обо всем этом расскажет лектор – краевед музея Александр Евгеньевич Житков. Запись по телефону: 332-43-98

ЦЕНА: 150 руб. - взрослый, студенты, пенсионеры, школьники – 100 руб.

Самарский особняк Клодта приглашает на субботние аудиенции.

Весь день, с 9.00 - 17.30, можно посетить выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2020»

Шамаханская царица, Хозяйка медной горы, Жар-птица, Баба-Яга, Кощей Бессмертный и другие герои русских сказок - в новой коллекции авторской костюмной куклы Ольги Бакановой. Мода 1920-30-х годов в коллекции кукол «Арт Деко: стиль и вариации». А также удивительный мир картин и керамики воспитанников студий Детской картинной галереи.

ЦЕНА: 150 руб. - взрослый, 100 руб. - студенты и пенсионеры, 70 руб. - школьники, малыши до 7 лет - бесплатно. Экскурсию проведут за 200 руб.

ВЫСТАВКА ПИТОМЦЕВ ПРИЮТА «ТВОИ ДРУЗЬЯ»

24 и 25 октября питомцы приюта для животных будут ждать своих хозяев в ТЦ «Аврора Молл», в 3 корпусе, на 0 этаже, у эскалатора, ведущего к гипермаркету «Лента». В программе выставки: консультации зоопсихолога и ветеринарного врача, беседы о коррекции поведения питомцев, запись в группу бесплатной дрессировки собак и кружок юных зооволонтеров, подписание договоров о безвозмездно передаче питомцев приюта в семьи горожан.

ГДЕ: ТЦ «Аврора Молл», 3 корпус, на 0 этаж, у эскалатора, ведущего к гипермаркету «Лента».

24 и 25 октября, с 12.00 до 20.00.

Вход свободный.

Бездомные животные ждут своих хозяев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЭКСКУРСИЯ ПО ВЫСТАВКЕ СЕРГЕЯ БАЛАНДИНА «ВРЕМЕНА СУТОК» (18+)

Галерея «Виктория» приглашает на выставку современного искусства, на которой можно стать не только зрителем, но и критиком. Сначала экскурсовод расскажет о связи творчества Сергея Баландина с классикой и современным искусством. А затем можно будет высказать мнение о работах Баландина и обозначить, чем они являются для вас.

ГДЕ: «Горький Центр», ул. Куйбышева, 113.

КОГДА: 24 октября, 16.00.

ЦЕНА: 150 руб.

Культурный баттл в Самарской Третьяковке

АРТ-БАТТЛ В ТРЕТЬЯКОВКЕ

Любителей современного искусства ждет битвы художников Irina Sevostyanova vs Никита Христосов из группы НУМЫЖЫ.

Ровно в 19.00 будет объявлена тема, и художники начнут создавать свои импровизационные произведения. А пока художники работают зрителей ждут:

- лекция «Тускломедная Вседурь» Серебряного века» от филолога, педагога, лектора проекта «15х4» Марии Абросимовой.

- показ короткометражного фильма Константина Олоновского «Шепот. Век Серебряный», в котором звучат стихи Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Александра Блока, Максимилиана Волошина, а также использованы скульптурные работы Анны Голубкиной.

В 20.00 пройдет презентация экспромт-работ и голосование зрителей.

ГДЕ: Третьяковка в Самаре, ул. Фрунзе, 102б.

КОГДА: 24 октября, 19.00.

Вход свободный.