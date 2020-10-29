Берегите себя! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарским ресторанам запретят работать по ночам, в санатории «Можайский» организовано реабилитационное отделение, а координационный центр для больных коронавирусом принимает по 1500 звонков в день. Рассказываем эти и другие последние новости коронавируса в Самарской области за 30 октября 2020 года.

Цифры: коронавирус в Самарской области на 30 октября 2020 года

.С начала пандемии в регионе зафиксировано 15625 случаев коронавируса. В том числе за минувшие сутки этот диагноз подтвердили 167 новым пациентам. Наибольшее число заразившихся было выявлено в Самаре - 65 человек, еще 15 обнаружили в Тольятти, по 8 новых случаев в Похвистнево, Сызрани и Пестравском районе. 7 новых пациентов в Красноярском районе, еще по 6 человек - в г.Отрадный и в Сергиевском районе. В Кинеле, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Елховском, Кинельском и Ставропольском районах – по 4 новых заразившихся. Три человека – в Шигонском районе. По два новых случая в Нефтегорском, Похвистневском, Сызранском районе и Шенталинском районах. По одному заболевшему в Камышлинском, Клявлинском, Кошкинском, Приволжском и Челно-Вершинском районах.

Из 167 новых случаев 28 выявлено активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Так нашли 13 заболевших в Самаре, 8 – в Пестравском районе, по три человека в Тольятти и Большеглушицком район и одного пациента в Кинельском районе.

120 новых пациентов выявили при обследовании с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, еще 19 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

К сожалению, выросло и число умерших от новой коронавирусной инфекции. Сейчас эта цифра на отметке в 267 человек. Среди них женщины 44, 65, 74, 76 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчины 65, 71, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 88 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В региональном оперштабе отмечают, что выздоровели почти 83% пациентов. Нарастающим итогом это 12942 человека, в том числе 108 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Сызрани, Волжского района, Кинеля, Кинель-Черкасского района, Новокуйбышевска и Безенчука. Еще 133 человека завершили амбулаторное лечение.

Всего за минувшие сутки проведено 9253 лабораторных исследований на КВИ.

Новые ограничения

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о новых ограничениях из-за коронавируса. Так режим работы сменят рестораны и кафе региона. Им запретили работать с 23.00 до 6.00, если заполнено более 50% столиков. Такие меры приняты для уменьшения риска распространения вируса. Как отметил глава губернии, именно в это время, особенно в выходные, посещаемость в таких заведениях выше всего, а значит высок и риск для жителей.

Еще одно ограничение касается подростков. Им запретили находиться без родителей в торговых центрах.

Кроме того ранее было принято решение обязать работодателей отправить сотрудников старше 65 лет на удаленку.

В санатории «Можайский» организовано реабилитационное отделение

Как показала практика, пациентам, победившим ковид, необходима реабилитацию. Поэтому сейчас санаторий «Можайский», который является частью Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, начал поэтапно принимать тех, кто переболел пневмонией. Как сообщили в оперщтабе, сейчас в санатории 27 человек. В дальнейшем планируется увеличить коечный фонд. Пока развернуто 46 коек, будет 120.

В Самаре продолжают дезинфекцию общественных пространств

С начала пандемии в Самаре непрерывно дезинфицируют общественные территории. Открытые пространства будут усиленно обеззараживать, пока держится дневная плюсовая температура.

Механизированным способом моют пешеходные дорожки, бульвары и аллеи. Правда, сейчас это делают с осторожностью, чтобы не появился лед.

Когда установится минусовая температура, дезинфицировать будут только закрытые объекты общественных пространств: туалетные модульные кабины, стационарные туалеты, парковые аттракционы с закрытыми кабинками.

В администрации города отметили, что обеззараживающие составы безопасны для людей и животных. Через 15-20 минут после обработки общественные места можно свободно посещать.