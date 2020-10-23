Самые добрые новости Самарской области за неделю с 19 по 23 октября, которые всех удивили

Самые важные последние новости

Одной из самых обсуждаемых тем недели стал скандал вокруг концерта-утренника на сцене театра оперы и балета. На праздновании дня рождения дочки самарского бизнесмена выступали воспитанницы хореографического училища. Однако, не все родители оказались довольны: мамы юных артисток отметили, что не знали о том, что их дети будут выступать на частной вечеринке. В пресс-центре КП-Самара стороны конфликта рассказали о своих побуждениях. Кто виноват, что делать и как жить дальше - в нашем материале >>>>

Важные новости про дороги. В Зубчаниновке в Самаре построят кольцевую развязку. Там будут островки безопасности, строительство начнут в 2021 году. Также в проекте ограждения для разделения встречного движения на Южном шоссе. С 7 ноября водители смогут поворачивать с Ерошевского на Ново-Садовую. Сейчас такой поворот запрещен правилами дорожного движения.

Ростехнадзор снова пытается прикрыть Фрунзенский мост. 5 ноября должно пройти заседание по делу. Также минтранс должен, по мнению истца, заплатить полмиллиона. В Ростехнадзоре считают, что мост - это просто недострой. Здесь подробности.

Мама пятерых детей в Самаре родила близняшек в красивую дату.

- Настрой родителей был непреклонен: «Родила пятерых, и этих рожу». В родах было сложно, одна девочка заняла не совсем правильное положение, но мы справились, - рассказал врач, принимавший роды, - рассказал врач, принимавший роды.

Самой необычной новостью недели стал факт о том, что рядом с больницей имени Середавина появились палатки. Жители удивились: неужели тут будут лечить коронавирусных больных? Но все оказалось иначе: оказывается, здесь намерены проводить тренировки по сортировке поступающих пациентов в зависимости от тяжести инфекции.

Самарская альпинистка больше года живет в хижине в горах Кыргызстана. Она уехала туда вместе с кавалером и рассказала журналисту КП-Самара, как все получилось и что оказалось наиболее удивительным.

А полицейские спасли роженицу, которая попала в ДТП на скорой. Ониза считанные минуты, не нарушая правил, доставили своих пассажиров в перинатальный центр больницы Середавина.