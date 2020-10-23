"Акрон" сыграет в Жигулевске без зрителей. Фото: ФК "Акрон" (Тольятти).

Прогноз на матч 17 тура ФНЛ Акрон – Нефтехимик 24 октября 2020 – 0:2.

У тольяттинского «Акрона» сейчас непростое время. У команды началась очередная серия поражений, тольяттинцы опустились в зону вылета и уволили главного тренера. При этом за день до очередного тура Футбольной национальной лиги в клубе не объявили о том, кто возглавит команду вместо Дмитрия Емельянова. Кроме того, власти запретили проводить матчи в Жигулевске со зрителями, так что на ближайшую игру красно-черные выйдут без поддержки болельщиков. И в таких неблагоприятных условиях к «Акрону» едет один из претендентов на попадание в стыковые матчи — нижнекамский «Нефтехимик».

Игра пройдет в субботу, 24 октября, на стадионе «Кристалл», стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (15:00 по московскому).

Серия поражений «Акрона» насчитывает три матча. Причем проиграли тольяттинцы не самым грозным соперникам – «Томи», «Иртышу» и брянскому «Динамо». Первые располагаются ниже «Акрона» в турнирной таблице (красно-черные 17-е из 22), а «партизаны» только-только вышли из игрового кризиса.

Однако и до этого дела у тольяттинцев были не очень-то хороши. В 16 турах подопечные Дмитрия Емельянова смогли выиграть только четыре игры и взять две ничьи. Правда, справедливости ради отмечу, эти ничьи были с грозными «Торпедо» и «Оренбургом».

«Нефтехимик» какое-то время шел вплотную к зоне прямого выхода в РПЛ, однако потом нижнекамская команда чуть побуксовала, а соперники прибавили. Пропасть до тройки лидеров выросла. Сейчас «Нефтехимик» идет на седьмом месте с 28 очками в активе. От идущего на четвертом месте «Торпедо» команда из Татарстана отстает на три очка, а от «Крыльев Советов», которые занимают третье место, на семь.

В предыдущем туре «Нефтехимик» как раз крупно проиграл «Торпедо» — 0:4. Матч с «Акроном» — отличная возможность поднять себе настроение после разгрома и не дать соперникам оторваться.

Тольяттинцы серьезно пошумели в последние дни трансферного окна. Команда усилилась сразу тремя легионерами – македонцем Сефером Эмени, аргентинцем Херманом Феррейрой и бразильцем Марксом Лениным, который взорвал медиа-пространство из-за своего имени. Но из этой тройки пока только Эмени тренируется с командой, южноамериканские футболисты до Тольятти пока не доехали.

«Акрон» сейчас не в том состоянии, чтобы соперничать с крепким «Нефтехимиком». Команда из Нижнекамска явно сильнее. Скорее всего, гости победят с перевесом в два мяча.