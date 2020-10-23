Самарская почта получила новые «Ларгусы» для курьерской доставки

Новые автомобили появились в распоряжении Почты России Фото: Вячеслав СОРОКИН

Автомобильный парк «Почты России» в Самарской области в этом году пополнят 28 новых автомобилей «Лада Ларгус». Из них 12 уже поступили в распоряжение работников участка курьерской доставки, еще 16 будут использовать для доставки почты по всей области.

Как отметил во время передачи автомобилей директор макрорегиона Волга АО «Почта России» Александр Вакуленко, качество услуг во многом зависит от состояния автомобильной техники, которая используется для перевозки почтовых отправлений.

- Мы уделяем большое внимание контролю состояния транспортных средств, своевременному обновлению автопарка. Это ключевые условия для бесперебойной доставки почтовых отправлений нашим клиентам, - сказал Вакуленко.

12 машин поступят в распоряжение работников участка курьерской доставки Фото: Вячеслав Сорокин

При очередном обновлении выбор был сделан в пользу отечественного производителя - для работы на почте были закуплены автомобили «Лада Ларгус», произведенные на АвтоВАЗе.

- В конце июня мы начали поставку для нужд «Почты России» более 1000 автомобилей. Здорово, что 28 из них будут трудиться в нашем домашнем регионе. Уверен, что новые автомобили сделают работу почты эффективнее и надежнее, - сказал руководитель управления внешних коммуникаций АО «АвтоВАЗ» Артем Манюхин.

Прежде чем автомобили отправятся по рабочим делам, оценить их ходовые качества смогли журналисты. На автобазе в Самаре были подготовлены несколько площадок, на которых можно было отработать упражнения для водителей - змейка, проезд в ограниченном пространстве и парковка задним ходом. Это позволило в полной мере ощутить преимущества автомобиля.

«Ларгусы» оптимальны при работе с почтовыми отправлениями. Грузоподъемность каждого автомобиля составляет 750 кг, они оснащены сигнализацией, системой ЭРО-ГЛОНАСС, для комфорта водителей имеется аудиосистема и кондиционер. Автомобили оборудованы комплектами зимних шин.

Несмотря на то, что «Ларгус» довольно крупный автомобиль, он отличается хорошей маневренностью, в том числе на высоких скоростях, что удалось оценить ранее на прошлых тестах модели.

Новые Ларгусы - это довольно крупные и комфортные автомобили Фото: Вячеслав Сорокин

Автомобиль довольно высокий, а большие окна позволяют лучше видеть дорогу. Хорошая маневренность и обзорность позволяют уверенно себя участвовать в стесненном пространстве - в тесных дворах, заставленных машинами, ездить будет удобно, а в большие окна видно всех пешеходов, в том числе детей, которые внезапно могут выскочить на дорогу.

Хотя у всех, кто тестировал автомобили, обучение в автошколе осталось уже в далеком прошлом, справиться с упражнениями сумели все водители. А с простой схемой работы механической коробки переключения передач быстро освоились и те, кто давно привык ездить на автоматах. Единственное, чего можно пожелать, - это зеркала покрупнее. При маневрировании задним ходом в них хотелось бы видеть побольше.

Новые автомобили порадовали и ходовыми качествами, и скоростью, так что теперь есть уверенность, что почта станет оперативнее и надежнее.