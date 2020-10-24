Игра начнется в 17:00 по московскому времени (18:00 по самарскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В рамках 17 тура Футбольной национальной лиги воронежский «Факел» примет у себя на поле выходца из РПЛ «Крылья Советов». Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в субботу, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени (18:00 по самарскому).

К этому туру команды расположились в разных концах турнирной таблицы. «Крылья» идут третьими и планируют подняться в зону прямого выхода в Премьер-лигу. «Факел» же на 19-ой строчке. Перед этим сезоном воронежский клуб планировал побороться за что-то большее, чем сохранение прописки в ФНЛ. Однако пока все идет к тому, что «Факелу» снова придется искать возможности не рухнуть в ПФЛ.

«Крылья» и «Факел» родственные клубы. Как рассказали в пресс-службе воронежской команды, в 1942 году в Куйбышев эвакуировали завод №18 имени Ворошилова, рабочие которого вошли в первый состав «Крыльев Советов». Однако на поле про эту историю точно никто не вспомнит.

Статистика личных встреч в пользу самарской команды. «Крылья» и «Факел», начиная с советских времен, встречались 18 раз. В девяти играх сильнее были куйбышевцы/самарцы, в пяти – воронежцы. Еще четыре встречи завершились миром.

В последний раз «КС» и «Факел» встречались в апреле 2018 года. Это был матч-открытие «Самара Арены». Тогда хозяева победили 2:1.

В Воронеже в том сезоне «Крылья» уступили – 0:1.

Прогнозы букмекеров на матч Факел – Крылья Советов 24 октября 2020 говорят о преимуществе гостей. «Крылья» - фаворит предстоящей встречи.

Составы команда на игру Факел – Крылья Советов огласят примерно за час до начала поединка. Матч Факел – Крылья Советов 24 октября 2020 начнется в 17:00 по московскому времени (18:00 по самарскому).

Прямую трансляцию матча Факел – Крылья Советов можно посмотреть 24 октября 2020 в «Яндекс эфире», а также на сайте samara.kp.ru.