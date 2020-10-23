Помогите - замерзаем! Почему у некоторых самарцев до сих пор ледяные батареи отопления

Хотя официально отопительный сезон давно стартовал, в некоторых домах по-прежнему холодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоило только испортиться погоде, как редакцию «КП-Самара» завалили жалобами на холодные батареи. Хотя отопление в городе начали подключать еще с начала октября, а с прошлой недели власти рапортуют о полном подключении всех домов к теплу, на деле далеко не везде ситуация радужная.

Хоть уезжай из дома греться

Для целого квартала в Кировском районе Самары в границах пр.Кирова, ул.Свободы, Каховского и Вольской отопительный сезон этой осенью пока так и не начался. Десятки жителей старых двухэтажек попросту замерзают в своих домах.

- Сегодня утром, когда мы проснулись, термометр в комнате показал 12 градусов, зуб на зуб не попадает, обогреватели не справляются! – рассказала журналисту «КП-Самара» жительница дома №163 по проспекту Кирова Ирина Харитонова. – У меня двое детей, 4 и 7 лет, если ситуация не исправится до конца дня, придется временно переехать к родителям, греться. Мы обращались в администрацию, там сказали, что наша УК «Универсалбыт» с 1 октября отказалась от наших проблемных домов и сейчас нам ищут новую УК, но когда этот процесс завершится – непонятно.

Счета за коммуналку растут, но порывы все равно случаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Кировского района Игорь Рудаков подтвердил журналисту «КП-Самара» - квартал действительно отключен от отопления.

- Причины – в порывах на теплосетях, сейчас их устраняем, в ближайшее время все включат, - сказал Игорь Рудаков. – Сейчас по району без отопления остается только дом на ул.Ташкентской, 1288 и один дом в Зубчаниновке. Во всех остальных батареи горячие.

Труба раздора

600 человек просидели без тепла и горячей воды 10 дней в многоэтажке на ул.Дыбенко, 120. Причиной стал порыв на теплотрассе. Коммунальщики заявили, что труба не входит в их зону ответственности и потребовали от ТСЖ заплатить за ликвидацию аварии. Жители дома пожаловались на вопиющий случай общественникам и в прокуратуру.

- Горячей воды и тепла не было с 9 октября. Ремонтники сказали, что делать ничего не будут, так как это не их зона ответственности. Я предъявил документы, где четко сказано, что это их труба, но все было бесполезно, - рассказал председатель ТСЖ на Дыбенко, 120 Владимир Елизаров.

На помощь жильцам пришли общественники. Пробле6му удалось решить только когда самарцы обратились в ОНФ, а те привлекли прокуратуру. В результате аварию устранили за два часа, накануне официального визита прверяющих.

- Это настоящий бардак, - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин. – На наш вопрос почему аварию не устраняли 9 дней, нам коммунальщики заявили, что это не их ответственность. Хотя в документах было указано, что она их. 600 человек сидели ждали, пока должностные лица разберутся между собой чья труба. Сейчас совместно с прокуратурой мы сделаем все, чтобы виновники понесли наказание, и не случилось повторения. Все вопросы, связанные с обеспечением коммунальными благами, должны решаться в первую очередь.

Когда на улице холодно, отопление ждут с особенным нетерпением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Там в подвале золото партии?»

Еще более вопиющая ситуация произошла в историческом центре. Жители дома по ул.Фрунзе, 60 пожаловались, что отопление у них отключили еще 11 октября и за 10 дней вернуть не удосужились.

- Я звонила в администрацию района, мне сказали, что всему виной владелец ломбарда в соседнем доме, который не пускает ремонтников в свой подвал, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница дома Елена. – Там в подвале что - схроны наркотиков, блэкджек и золото партии? Иначе как объяснить, что руководство ломбарда слесарей в подвал запретило пускать?

После вмешательства общественников ситуацию также удалось стронуть с мертвой точки.

- В администрации Самарского района нас заверили, что сумели достичь договоренности с владельцем ломбарда, доступ в подвал есть и сейчас идет ремонт, - пояснил журналисту «КП-Самара» сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.

«Число заболевших растет»

Однако решить проблему и обеспечить жилье теплом пока удалось не везде. Так, например, до сих пор мерзнут 200 жителей дома на ул.Технической 1а.

- Отопления и горячей воды нет седьмой день. Чиновники бодренько отрапортовали о проделанной работе, но авария не устранена и, похоже, никто и не собирается ее устранять. Опрессовка не сделана, ремонт теплосети тоже не произведен. Недавнюю зиму мы ждали отопления до конца ноября. Сейчас у нас в доме 12 человек с ОРВИ, количество заболевших растет, - поделилась бедой Валентина Мальцева.

- За 12 октября только в Советском районе было 12 порывов, - рассказал Вадим Нуждин. – У нас большой вопрос: как проводилась опрессовка? Будем разбираться.

Виноваты порывы

В мэрии Самары заверили: все объекты социальной сферы - больницы, поликлиники, школы, детские сады – обеспечены теплом на 100%.

- Теплоресурс подается и в 99,9% жилого фонда, - рассказали в мэрии журналисту «КП-Самара». - Подключено было 100% многоквартирных домов, однако в ходе подключения отопления на сетях теплоснабжения произошли порывы. В результате в настоящее время в некоторых жилых зданиях тепло отсутствует. На местах работают специалисты ресурсоснабжающих организаций, МБУ районных администраций, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. В общей сложности задействовано около двух десятков бригад.

Как заявили в мэрии, еще одной причиной отсутствия тепла могут служить проблемы на конкретных стояках. В этом случаен власти советуют обращаться в свою УК, ТСЖ или ЖСК, чтобы слесарь продул трубы.

По всем проблемам, связанным с отоплением, власти советуют звонить на «горячую линию». Также о своих проблемах с теплоснабжением можно сообщить через социальные сети.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в администрации Самары, все работы по ремонту, модернизации и техническому перевооружению теплотрасс – как на основных объектах (15 участков), так и на дополнительных (7 участков) – завершены. Монтажные схемы собраны. В настоящее время на местах проведения работ подрядные организации заканчивают восстановление благоустройства территорий, что никак не влияет на подачу тепла в дома. В этом году обогревать здания начали раньше, чем положено по климатическим нормам, до начала официального отопительного сезона, который стартовал в Самаре 5 октября. Выполнен беспрецедентный объем работ по перекладке теплотрасс на участках протяженностью свыше 20 км.