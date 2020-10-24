Коронавирус в городах Золотого Кольца: последние новости на 24 октября 2020 года

С каждым днем заболеваем все больше людей, будьте осторожны! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень вступает в свои права, похолодание и ненастье делают путешествия менее привлекательными, а эпидемиологическая ситуация добавляет тревоги. Однако поток туристов в города Золотого Кольца хоть и снизился за последнее время, однако не иссяк. Продолжают работать музеи и гостиницы, кафе и рестораны. Рассказываем, как обстоят дела с последними новостями про коронавирус в городах Золотого Кольца России, где выше всего опасность заразиться и какие ограничительные меры установлены в каждом из регионов.

Коронавирус в Суздале: правила Владимирской области

Заболели: 205

Самоизоляция: для лиц, старше 65 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают, детские развлекательные центры закрыты

За минувшие сутки во Владимирской области подтвердились 85 новых случаев заболевания коронавирусом, из них четыре – в маленьком Суздале. Общее число заболевших в регионе достигло 8847 человек, в Суздале – 205. Для заболевших коронавирусом в госпиталях Владимирской области работает 928 коек, сейчас заняты 89% мест. Растет число жителей области, которые обращаются к врачам и ОРВИ или пневмонией – только за минувшие сутки таких обращений было более полутысячи.

Чтобы избежать распространения инфекции, особенно в предстоящую неделю школьных каникул, власти Владимирской области с 24 октября по 8 ноября приостановили работу всех детских развлекательных центров, в том числе внутри ТЦ. Кроме того, в эти дни детям запрещено появляться в торговых центрах и на фуд-кортах без сопровождения родителей или иных законных представителей.

Однако туристическая инфраструктура пока продолжает работать.

Коронавирус в Ростове Великом: правила Ярославской области

Заболели: 627

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

Коронавирус в Переславле-Залесском

Заболели: 539

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

По данным на утро 24 октября 2020 года в Ярославской области с начала пандемии зарегистрировали 10476 заболевших коронавирусом. Из них у 113 диагноз подтвердился за минувшие сутки. Заболеваемость коронавирусом растет, однако число вылечившихся тоже – за предыдущий день коварную инфекцию успешно победили 117 жителей региона.

Власти принимают превентивные меры, чтобы сдержать рост заболеваемости. Школьникам продлят осенние каникулы – вместо 7 дней ребята будут отдыхать 14. А многофункциональные центры «Мои Документы» вновь перейдут на режим работы по предварительной записи.

Гостиницы и музеи пока работают, туристы могут приезжать, однако не забудьте, что везде требуется надевать маски, за их отсутствие можно поплатиться серьезным штрафом.

Коронавирус в Сергиевом Посаде: правила Московской области

Заболели: 2880

Самоизоляция: для лиц старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

За минувшие сутки в Сергиевом Посаде коронавирус подтвердился еще у 35 человек, а в Подмосковье в целом – 472 новых случая. А общее число заболевших ковидом с начала пандемии в регионе достигло 82777 человек. Эпидобстановка здесь не самая благополучная, так что туристам лучше соблюдать меры предосторожности, не забывать про маски, своевременное мытье рук и социальную дистанцию. Тем не менее, посетить город вполне реально, гостиницы, общепит и музеи продолжают работать.

Коронавирус в Костроме: правила Костромской области

Заболели: 3467

Самоизоляция: для лиц, старше 60 лет. Рекомендации

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: обязательный

Гостиницы и музеи: работают

За день число заболевших в Костроме выросло на 63 человек, в области – на 101 жителя области. Цифры остаются высокими и не желают снижаться уже который день, поэтому лучше соблюдать все возможные меры предосторожности. Всего с начала пандемии заболели 6477 жителей региона.

На карантин по ковиду в Костромской области закрыто 20 классов в 14 школах, 2 группы в 2 колледжах и 2 сельские школы. Немногим меньше число классов, закрытых на карантин по ОРВИ. Однако отправлять всех школьников на дистанционку не собираются.

Туристическая инфраструктура продолжает работать. Однако власти настоятельно рекомендуют соблюдать все меры безопасности и масочный режим. Кстати, наличие масок проверяют в общественном транспорте, за их отсутствие можно поплатиться штрафом.

Коронавирус в Иваново: правила Ивановской области

Заболели: 4130

Самоизоляция: для лиц с хроническими заболеваниями. Обязательна

Изоляция для приезжих: 14 дней или справка в течение трех дней, кроме организованны групп на теплоходах

Масочный режим: строгий, обязательный для всех

Гостиницы и музеи: работают

Число зараженных коронавирусом в Ивановской области достигло 10581 человека, из них 107 выявлены за минувшие сутки. В самом Иваново нашли 33 новых зараженных, их общее число достигло 4130 человек. Суммарно выздоровели 7944 пациента.

Власти ввели всеобщий масочный режим, а люди старше 65 лет обязательно должны сидеть дома и соблюдать самоизоляцию. Школьники отправлены на удлиненные каникулы с 26 октября п 8 ноября, на это время действие социальных карт школьников приостановлено, учителя будут работать дистанционно. Прием детей в загородные лагеря запрещен.

А вот туристическая индустрия пока работает в прежнем режиме. Но отправляясь сюда не забудьте свежий тест на ковид и запас масок.