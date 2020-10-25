С начала пандемии в регионе коронавирусом заразился 14 851 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К субботе, 24 октября, в Самарской области выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. Уже несколько дней ежедневный прирост заболевших показывает выше 140 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 14851 случай COVID-19. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 25 октября 2020 года.

Где и как заболели

В статистике заболеваемости коронавирусом за сутки отметились 22 муниципальных образования Самарской области. Лидеры в этом списке опять Самара и Тольятти. В областной столице выявлено 23 новых случая заражения, в Тольятти чуть меньше - 20. На третьем месте суточного антирейтинга Кинельский район, там выявлено 9 новых заболевших.

- По 8 новых заразившихся обнаружили в Сызрани, Кинеле, Безенчукском, Приволжском и Пестравском. В Новокуйбышевске и Похвистневском районе — по 7 новых зараженных за сутки. Также по 6 человек заболели в Чапаевске, Хворостянском и Большеглушицком районах. В Искалинском районе диагноз коронавирус подтвердился еще у 4 человек. По 3 новых заболевших выявили в Октябрьске, Нефтегорском и Сергиевском районах. В Алексеевском районе COVID-19 лабораторно подтвердили еще у двух человек. Меньше всего новых пациентов с этим диагнозом в Богатовском, Кошкинском, Челновершинском районах и в Отрадном — по 1 человеку, - рассказали в оперштабе.

Больше всего заразившихся выявляют среди пациентов с пневмонией и ОРВИ, за сутки коронавирус подтвердился у 118 таких пациентов. 17 пациентов оказались из числа контактных, еще 8 заболевших были выявлены при профосмотре.

Новые жертвы

На субботу, 24 октября, болезнь не смогли победить еще четыре жителя Самарской области. Среди них двое мужчин в возрасте 72 и 42 лет с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы. Такие же проблемы со здоровьем были у мужчины 70 лет, но в его карте значились и заболевания эндокринной системы. Он тоже не выжил.

Четвертой жертвой опасной инфекции стала 83-летняя женщина. Она также страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 250 пациентов с COVID-19. Показатель смертности в регионе на 100 тысяч жителей в области - 7,83, значительно ниже чем по стране. В России он составляет - 17,69.

Кто победил COVID-19

За сутки в Самарской области от коронавируса вылечились 84 человека, всего выписано 12 081 пациент, что составляет 81% от общего числа заразившихся.

Самарцы, которые справились с инфекцией и ее последствиями, начали делиться своим опытом. Среди них Президент федерации американского футбола Самарской области, тренер "Самарских медведей" Никита Давыдов. Главный его совет - не поддаваться панике и быть на связи с врачом.

Тем временем...

В Самарской область все строже следят за соблюдением санитарных норм. Так участились проверки магазинов. На днях одна из них прошла в торговом центре Октябрьского района. К сожалению ее прошли не все. В некоторых магазина не оказалось сантайзеров. Кроме того, не все продавцы надевали маски.

Нарушителям, в том числе и владельцам торговых площадей выписывают протоколы. Суд решает, отделаются ли они предупреждением или выплатят штраф. К слову размер административного наказания за такие нарушения сейчас составляет от 40 тысяч до полумиллиона рублей.

С 1 сентября сумма штрафов для предпринимателей достигла четырех миллионов рублей.