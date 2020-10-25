В регионах Золотого Кольца не самая лучшая ситуация по коронавирусу

В городах Золотого кольца ограничения начали ужесточать. Число заболевших коронавирусом увеличивается не слишком сильно, однако, с окончанием туристического сезона, здесь решили более серьезно задуматься о безопасности жителей и гостей. Рассказываем последние новости про коронавирус в городах Золотого Кольца на 25 октября 2020 года: стоит ли отправляться в поездку, что нужно знать туристам и гостям.

Коронавирус в Суздале: последние новости

Число заболевших: 208 (+3)

Режим ограничений: действует масочный режим в магазинах и транспорте

Самоизоляция: для людей старше 65 лет до 1 ноября

Кафе и рестораны: работают только до 23.00

Во Владимирской области за сутки заболели еще 88 человек, всего число заболевших с начала пандемии достигло 8935 человек. Выздоровели уже 6475 человек. Скончались 251 человек. В Суздале добавилось три новых пациента с COVID - это не самый большой результат, но для города с населением 9606 человек цифры достаточно жестокие.

Новые жесткие ограничения ввели для детей до 16 лет. Не работают детские развлекательные центры, а дети до 16 лет с 24 октября по 8 ноября не могут находиться одни без родителей в зданиях и помещениях торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе на территории их фуд-кортов.

Заместитель губернатора Владимирской области отметил, что ограничения иного рода в регионе вводить не планируют. Но позаботиться о том, чтобы так продолжалось и дальше, должен каждый из жителей.

- Если у вас поднялась температура, не выходите из дома, вызывайте врача. Независимо от того, как вы себя чувствуете, надевайте маску, - подчеркнул первый заместитель губернатора Сергей Шевченко.

Также в регионе рекомендовали перевести на удаленку большую часть работников.

Коронавирус в Переславле-Залесском: последние новости

Число заболевших: 542 (+3)

Режим ограничений: действует масочный режим в магазинах и транспорте

Самоизоляция: для людей старше 65 лет

Коронавирус в Ростове: последние новости

Число заболевших: 642 (+15)

Режим ограничений: действует масочный режим в магазинах и транспорте

Самоизоляция: для людей старше 65 лет

Каникулы для школьников продлятся две недели, а не неделю, как полагалось раньше. Многофункциональные центры «Мои Документы» вновь перейдут на режим работы по предварительной записи. Усилен масочный режим, работников предлагают по возможности переводить на удаленку.

Коронавирус в Сергиевом Посаде: последние новости

Число заболевших: 2880 (+35)

Режим ограничений: действует масочный режим в магазинах и транспорте

Самоизоляция: для людей старше 65 лет

472 новых случая коронавируса выявили в Московской области за последние сутки. В Сергиевом посаде - 35 новых больных. Ситуацию власти оценивают достаточно серьезно, и принимают меры. Сейчас закрываются музеи, запрещаются массовые мероприятия с большим количеством людей. В ресторанах и торговых залах всем посетителям обязательно будут измерять температуру, а торжества и свадьбы глава области рекомендует проводить скромно.

Сейчас в Подмосковье ищут врачей, для работы с коронавирусными больными. Власти отмечают, что в больницах сейчас наблюдаются не только жители Подмосковья, но и иностранные граждане.

Коронавирус в Костроме: последние новости

Число заболевших: 3532 (+65)

Режим ограничений: действует масочный режим в магазинах и транспорте

Самоизоляция: для людей старше 65 лет обязательная

Костромская область попала в список самых неблагополучных регионов по коронавирусу в России. За сутки здесь заболели 103 человека, 65 из них в областной столице. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 6580 человек. Из них 129 – умерли, 4785 – выздоровели. В области не планируют вводить жесткий карантин, ограничивать обучение детей в школах, зато действует жесткий масочный режим, соблюдение которого строго контролируют. С 23 октября по 1 декабря в регионе приостановлены проведение массовых мероприятий с численностью участников более 10 человек. Банкеты также можно проводить не более чем для 10 человек - кроме свадеб и похорон. Работников рекомендуют отправлять на удаленку, а лиц пожилого возраста настоятельно просят не покидать свое жилье без лишней необходимости.

Коронавирус в Иваново: последние новости

Число заболевших: 4154 (+24)

Режим ограничений: действует масочный режим в магазинах и транспорте

Самоизоляция: для людей старше 65 лет обязательная

109 новых случаев заражения коронавирусом прибавилось в Ивановской области за последние сутки. Регион входит в светло-красную зону по числу заболевших. 24 новых случая прибавилось в Иваново. Всего в регионе зафиксировано 10690 случаев.

Также в регионе введены двухнедельные каникулы в школах, детей не будут принимать в загородные лагеря. В магазинах, общественном транспорте действует строгий масочный режим.