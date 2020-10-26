«Цель – играть за основу «Крыльев» и привести команду к новым высотам»: рассказываем, кто выступает за «КС-2» и как дела у самарской молодежи

Недавно молодежь «Крыльев» добилась своей первой победы на поле в этом сезоне ПФЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

У многих самарцев бытует мнение, что если в «Крыльях Советов» будут играть только местные воспитанники, то они как минимум не испортят ситуацию, а болеть за команду будет приятнее. И немногие из таких горожан знают, что есть команда, за которую играют местные парни. Она называется «Крылья Советов-2» и в этом сезоне выступает в ПФЛ (третий в системе дивизионов чемпионата России).

Это, как не трудно догадаться, фарм-клуб «Крыльев Советов» - резерв для основной команды, где обкатывают молодежь. Эта команда нужна, чтобы перспективная молодежь была на виду и чтобы постоянно прогрессировала.

В этом сезоне «КС-2» делят 13-15 местах из 15 с «Оренбургом-2» в группе 4 ПФЛ (бывшая «Урал-Приволжье» + команды из Сибири). В 12 матчах обе команды набрали по семь очков. Причем победить на поле волжане смогли только один раз – случилось это в предыдущем туре в матче с «Оренбургом-2». Зато победить «КС-2» смогли крупно – 3:0. Еще одна победа у «Крыльев» была техническая – ижевский «Зенит» не смог приехать в Самару из-за коронавируса. Не исключено, что COVID-19 еще пополнит копилку самарцев – 28 октября «КС-2» должны сыграть с «Новосибирском», но в стане сибиряков нашли зараженных.

Не самому удачному выступлению в ПФЛ есть простое объяснение – у «Крыльев» молодой состав, большинство футболистов в прошлом сезоне играли в молодежном первенстве РПЛ. ПФЛ для них – первый опыт игры на профессиональном уровне. Все фарм-клубы команд ФНЛ и РПЛ начинали также.

Тренирует вторую команду самарцев 61-летний Владимир Кухлевский. В системе «Крыльев» он с 2001 года. За это время успел даже какое-то время побыть исполняющим обязанности наставника главной команды. Но в основном Кухлевский тренирует дубль.

Все свои матчи «КС-2» проводят на старом добром стадионе «Металлург», знакомом всем любителям футбола в Самаре. Но из-за эпидемиологической ситуации в стране вход на стадион зрителям запрещен. Однако посмотреть игры можно – их в прямом эфире показывает YouTube-канал «Крыльев Советов». Так что заходите и поддерживайте молодых ребят, чтобы футбол в нашем регионе развивался.

О «Крыльях Советов-2» мы поговорили с одним из игроков команды - 18-летним Денисом Кравченко, уроженцем Самары и воспитанником местного футбола. В позапрошлом туре Денис забил «Носте».

- Денис, привет! Расскажи, как ты попал в «Крылья Советов».

- Я сам родом из Самары и свой путь футболиста начал в этом городе. Играл за «Крылья Советов» 2002 года рождения. Тогда приходилось много работать, жертвовать многими вещами. У нас была очень перспективная команда, наверно, самая сильная юношеская команда в системе «Крыльев». Мы занимали высокие места на престижных турнирах, несколько ребят (я в том числе) ездили играть за сборные, выступали за более старшие команды «Крыльев», за Академию Коноплева. Понятное дело, тогда к нам было внимание и со стороны селекционеров разных команд, и со стороны агентов.

В 15 лет я прошел небольшие сборы с «КС-2», а в 16 дебютировал в молодежном первенстве. Это, конечно, был большой опыт. В том числе благодаря ему я получил вызов в сборную России до 18 лет.

До этого мне предлагали присоединиться к академии «Зенита», однако после сборов с национальной командой меня пригласили в молодежку петербургской команды. В 16 лет я уехал жить и играть в Северную столицу, но потом понял, что нужно возвращаться в Самару и играть за «Крылья».

- Расскажи про цели, которые поставили перед «КС-2».

- Они достаточно амбициозные – побеждать в каждом матче. Конечно, не всегда это получается, но мы к этому стремимся, над этим много работаем. Мы хотим в каждой игре цепляться за очки и показывать нашу лучшую игру.

- Расскажи про самый тяжелый матч этого сезона. И почему именно он?

- Во второй лиге все матчи непростые. Мы все понимаем, что это уже не молодежное первенство, не Юношеская футбольная лига, это профессиональный уровень, на котором на каждый матч люди выходят с другим настроем. У наших соперников другой опыт, другая концентрация, другая мотивация. Это просто футболисты другого уровня, поэтому каждый матч дается нелегко.

- Кто из футболистов тебе больше всех импонирует? Может быть, есть кто-то, на кого ты ориентируешься?

- Мне симпатизируют достаточно много высококлассных футболистов, но сказать, что конкретно на кого-то я равняюсь или же кому-то подражаю, я не могу. Я знаю, что я особенный, что у меня есть свой стиль игры, стиль мышления и поведения, знаю цену себе и своему труду, могу, конечно, перенять какие-то положительные эпизоды из игры этих футболистов, могу посмотреть и сделать вывод, как действовали они в той или иной ситуации, но держу курс я только на будущего Кравченко.

- В каком клубе ты мечтаешь сыграть?

- Думаю, что мечты играть за какой-то клуб у меня нет, а есть цель – играть в мадридском «Реале».

- Представь, ты выходишь на матч. Что влияет на твою игру в этой встрече?

- На хорошую игру влияет только настрой. Ментальная работа – ключ ко всему, я считаю. Есть, конечно, и другие факторы, которые могут помочь, но я стараюсь на них не фокусироваться, они не важны.

- Какие цели ты поставил для себя на ближайшие сезоны?

- Цели неоригинальные – совершенствоваться каждый день, становиться сильнее как футболист, как личность. Показывать себя как можно лучше в каждой игре и на каждой тренировке. Сейчас основная задача – это играть в основном составе «Крыльев» и вернуть команде былую славу. И привести «Крылья» к новым высотам.

- Чего, на твой взгляд, сейчас не хватает в «Крыльях Советов»?

- Я бы хотел, чтобы руководство клуба больше обращало внимания на молодых игроков и давало им шанс проявить себя. Но все же хочу отметить, что сегодня политика клуба уже поменялась в лучшую сторону. Это не может не радовать.