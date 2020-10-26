Пожар в больнице Середавина в Самаре 26 октября 2020 года: что известно к этому моменту

На место ЧП сразу прибыли пожарные Фото: Ольга НОВИКОВА

Днем в понедельник, 26 октября 2020 года, самарцев потрясла страшная новость – начался пожар в больнице имени В.Д. Середавина, главном инфекционном госпитале региона для больных с коронавирусом, начался пожар. Выяснили про пожар в больнице Середавина 26 октября 2020 года все, что известно к этому моменту. Когда потушили пожар в больнице, что произошло, что стало причиной возгорания.

«Не могу дозвониться до мамы»

Очевидцы запечатлели на видео кадры: из одного из окон валят клубы черного дыма.

- Предположительно, горит один из кабинетов врачей, на месте уже как минимум 15 пожарных расчетов! – сообщил автор видео.

Другие очевидцы сообщили, что в воздухе стоит сильный запах гари.

Новость действительно не для слабонервных, ведь в больнице сейчас находятся сотни больных, в том числе в тяжелом состоянии, прикованные к больничной койке и «привязанные» к животворящей трубке с кислородом. Некоторые самарцы предположили, что загорелся как раз один из перегруженных работой аппаратов ИВЛ. Другие невесело шутили, что таким образом медики сжигают трупы многочисленных погибших.

Около больницы собралось немало пожарных расчетов Фото: Ольга НОВИКОВА

Многие самарцы бросились звонить родственникам, которые сейчас лежат в больнице. Шутка ли: а вдруг что серьезное? Ведь эвакуировать в одночасье полный корпус народа, где больные лежат даже в коридорах, не так-то просто.

- Не могу дозвониться до мамы, она в Середавина, что там творится? - переживала в соцсетях самарчанка Ирина.

Выехали по повышенному рангу

К счастью, оказалось, что все не так страшно. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о сработавшей в больнице пожарной сигнализации поступило на пульт дежурного в 12.42.

- Пожарные автоматически были направлены на место ЧП по повышенному рангу сложности, - прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области.

Эвакуировать пациентов не понадобилось Фото: Ольга НОВИКОВА

Однако оказалось, что все не так страшно – выяснилось, что загорелась оргтехника на третьем этаже главного корпуса.

- Здание административное, для размещения людей с коронавирусом не предназначено, - объяснили пожарные. – Техника загорелась на техническом этаже, на котором никто не работал.

Из здания оперативно эвакуировали 20 человек. В результате возгорание на площади два квадратных метра огнеборцам удалось ликвидировать за 23 минуты.

К счастью, никто не пострадал Фото: Ольга НОВИКОВА

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС. – Почему вспыхнуло пламя, сейчас выясняется.

Интересно, что сами больные тревоги из-за вспыхнувшего в больнице огня не заметили, и эвакуировать пациентов не собирались.

- У нас все спокойно, никакого запаха дыма, никаких сирен и пожарной тревоги, - рассказала журналисту «КП-Самара» пациентка коронавирусного госпиталя Светлана.

В СОКБ им. Середавина журналисту «Комсомолки» подтвердили, что возгорание произошло в 9 блоке административного здания на третьем, техническом этаже.

- По информации руководителя ГО ЧС больницы, задымился и загорелся светильник, - рассказали в больнице. - Все локализовали очень быстро, поэтому не понадобилось никого эвакуировать и никаких жертв не было.

Как заявили в минздраве, сейчас эксперты выясняют все обстоятельства случившегося, а сам госпиталь продолжает работу в штатном режиме.