Серия поражений «Акрона» насчитывает четыре матча. Шанс ее прервать представится во Владикавказе. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Прогноз на матч 18 тура ФНЛ Алания – Акрон 28 октября 2020 – 1:1.

В 18 туре Футбольной национальной лиги тольяттинский «Акрон» отправится во Владикавказ на матч с некогда грозной «Аланией». Красно-желтые, как и тольяттинцы, дебютанты этого сезона ФНЛ. Обе команды поднялись из ПФЛ и обе сейчас решают задачу остаться в лиге. Но справляются с решением задачи по-разному. «Алания» после 17 туров делит 7-9 места со «Спартаком-2» и «Балтикой». У всех трех команд по 28 очков.

Владикавказцы неровно начали сезон, одержав всего одну победу, сыграв один раз вничью и три раза проиграв. Однако потом подопечные Спартака Гогниева нащупали свою игру и выдали серию из семи матчей без поражений. Причем в этих играх была всего одна ничья – с «Нефтехимиком», остальные шесть матчей закончились победами «Алании».

Прервать удачную серию смогли только «Крылья Советов», которые обыграли владикавказцев в Самаре 2:0. После этого что-то снова сломалось. «Алания» смогла выиграть только один матч из четырех – с «Волгарем», дважды сыграла вничью с аутсайдерами ФНЛ «Факелом» и «Шинником», а в прошлом туре проиграла «Торпедо» 0:2.

У «Акрона», впрочем, все куда хуже. Тольяттинцы занимают 18-ую строчку турнирной таблицы с 14 набранными очками. У красно-черных идет вторая в этом сезоне серия поражений. Первая насчитывала пять матчей (вместе с кубковой игрой), в нынешней пока четыре поражения.

Из-за результатов команды руководство отправила в отставку главного тренера «Акрона» Дмитрия Емельянова. О том, кто займет его место, в тольяттинском клубе пока не объявили. Обязанности наставника исполняет Дмитрий Годунок. Он, кстати, не чужой для болельщиков «Алании» человек – за владикавказцев Годунок выступал как футболист в 2009 году.

Исправлять ситуацию в «Акрон» привезли трех легионеров. Это македонец Сефер Эмени, аргентинец Херман Феррейра и бразилец Маркс Ленин. Правда, никто из них пока не дебютировал, а к тренировкам в Тольятти приступил только Эмени. Южноамериканцы на подходе.

«Акрон» и без легионеров выдал очень результативный матч с «Нефтехимиком». Правда, тольяттинцы по ходу встречи не смогли удержать победный счет и проиграли 3:4. На этот раз, на мой взгляд, «Акрон» сможет взять очки. У «Алании» начался небольшой кризис, тольяттинцы этим воспользуются. Но больше ничьи из Владикавказа красно-черные не увезут.