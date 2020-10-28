Усталость – норма, боль – нет: врач рассказал, как не пропустить осложнения и восстановить иммунитет после коронавируса

После перенесенного заболевания нужно особенно тщательно прислушиваться к своему организму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ковид-диссидентов среди самарцев становится все меньше – практически у каждого есть знакомые, которые или переболели коронавирусом (подтвержденным или неподтвержденным), или борются с коварной инфекцией прямо сейчас. Эксперты предупреждают – даже легкое течение болезни может иметь последствия для организма. Заведующий кафедрой общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, заслуженный деятель науки Самарской области, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии минздрава Самарской области Александр Жестков рассказал журналисту «КП-Самара», как восстановиться после коронавируса и не пропустить осложнения от инфекции.

Под угрозой печень и почки

- Коронавирус – инфекция не до конца изученная, - признается Александр Жестков. – Помимо осложнений на легкие уже известны случаи нарушений работы разных органов после перенесенного COVID-19. Это и печень, и почки, и свертывающая система крови. Восстановление происходит не раньше, чем через 2-3 месяца после того, как человек переболел. В это время нужно быть очень внимательным к сигналам собственного организма, чтобы не пропустить и не запустить возможные осложнения.

Многие самарцы, переболев коронавирусом, еще долгое время жалуются на быструю утомляемость, головокружения. Эксперты говорят, что это нормально, и беспокоиться по этому поводу не стоит: организму нужно время, чтобы восстановить силы. А вот что действительно должно вызвать тревогу – повторяющиеся боли, это сигнал неполадок в организме. Например, если боль появляется в правом боку, велика вероятность поражения печени.

Пейте витамины и не ходите в баню

Тем, кто переболел коронавирусом «официально», с подтвержденным диагнозом и госпитализацией, после выписки врачи выдают подробные рекомендации – какие препараты пить, какой режим соблюдать, как помочь организму восстановиться. А вот что делать тем, кто болел чем-то непонятным, по разным признакам подозревал у себя коварный ковид, но тесты оказались отрицательными? И вроде в диагнозе стоит банальное ОРВИ, но, например, анализы на антитела показывают положительный результат? Александр Жестков дал несколько советов по восстановлению после любого тяжелого инфекционного заболевания, в том числе коронавируса.

- В первую очередь стоит восстановить нормальную работу иммунной системы, - отметил эксперт. – А для этого нужно сбалансированное питание, хорошая питьевая вода, отсутствие стрессов и здоровый сон. Полезно будет пропить препараты эхинацеи, но больным с аллергией на растительную пыльцу нужно быть с ними осторожными. Полезен мед, но опять же аллергикам употреблять с осторожностью. Также для реабилитации иммунитета очень хорошо пропить витамины, в первую очередь цинк и селен.

А вот от излишних нагрузок в первый месяц после заболевания организм лучше поберечь. В частности, лучше избегать посещения бани.

- Баня – это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и стресс для организма в целом. Когда человек здоров, это не страшно, но ослабленный болезнью организм подвергать дополнительному стрессу не стоит. В первый месяц после вирусного заболевания и тем более пневмонии поход в баню противопоказан, - отметил Александр Жестков.

КОНКРЕТНО

Как помочь организму восстановиться после коронавируса:

- Больше гуляйте, дышите свежим воздухом.

- Избегайте физических нагрузок, но попробуйте выполнять несложные аэробные упражнения из положения сидя или лежа. Полезны дыхательные упражнения. Например: вдохнуть воздух через нос, задержать дыхание на три секунды. Сделать долгий выдох через слегка приоткрытый рот. Или набрать в легкие максимальное количество воздуха, не раздувая щеки, и резко выдохнуть.

- Спите не менее 7-8 часов в день: организму нужно восстановиться.

- Принимайте витамины. Особенно важны витамин D, цинк и селен.

- Правильно и полноценно питайтесь. Лучше есть небольшими порциями, обязательно должны присутствовать белки и жиры, зелень.

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