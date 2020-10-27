Чуда не произошло: в Самаре от тяжелой болезни умер хирург, спасший тысячи детских жизней

Самарская медицина понесла серьезную утрату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рядах самарских медиков невосполнимая потеря: 26 октября после серьезной болезни ушел из жизни заведующий хирургическим отделением ГБУЗ «Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н. Ивановой» Абдулхак Хасянзянов. Ведущий хирург Самарской области, отличник здравоохранения РФ, он всю свою жизнь без остатка посвятил спасению маленьких пациентов. За четыре десятилетия безупречной работы через его золотые руки прошли тысячи ребятишек. И для многих из них день операции по праву может считаться вторым днем рождения.

«Всегда отзывался на чужую беду»

В больнице его ласково называли просто «Касымыч». Коллеги говорят: Абдулхак Хасянзянов сумел создать в отделении невероятно теплую и дружескую атмосферу.

- Абдулхак Касымович обладал непререкаемым авторитетом среди коллег. Он вырастил не одно поколение детских хирургов, всегда готов был делиться с ними своими знаниями и опытом. Его любили и коллеги, и маленькие пациенты, - рассказали в больнице. – Это был невероятно чуткий человек, спокойный, доброжелательный, всегда отзывчивый к чужой беде.

Коллеги признаются: смерть Абдулхака Хасянзянова стала настоящим шоком и для его семьи, и для соратников.

- Мы все в шоке, просто не укладывается в голове. До последнего надеялись, что Абдулхак Касымович сумеет победить болезнь. К сожалению, чуда не произошло, - поделилась с журналистом «КП-Самара» коллега Абдулхака Хасянзянова Маргарита Барская. – Это был невероятно добрый, светлый и интеллигентный человек. Обожал свою семью – жену и дочь, они у него тоже медики, души не чаял во внучках. Для них это невероятная потеря.

Операции для самых маленьких

Про таких, как Абдулхак Хасянзянов, говорят - хирург от Бога. Абдулхак Касымович проработал детским хирургом в больнице им. Н.Н. Ивановой более 40 лет, стоял у истоков формирования и развития всей детской хирургической службы региона, был первопроходцем во внедрении в Самарской области многих современных хирургических методик и технологий. Он одним из первых начал проводить операции новорожденным детишкам не просто первого дня, а первых часов жизни. Успешно оперировал пациентов с онкологическими заболеваниями.

- Буквально вытаскивал с того света совсем крохотных малышей, в том числе детишек, родившихся раньше срока, с низкой массой тела, с врожденными пороками развития, - рассказала Маргарита Барская. – До последнего оставался на рабочем посту и был верен профессии.

Несколько лет назад самарские СМИ писали о вовсе удивительном случае. Абдулхак Касымович вспомнил, как в 90-х годах оперировал маленького пациента с большой диафрагмальной грыжей, из-за которой у малыша практически не было одного легкого. Чтобы спасти малыша, нужно было закрыть чем-то огромную дыру в диафрагме. На Западе тогда уже использовали для этого искусственные материалы, но в нашей стране таких не было. На кону была жизнь ребенка, и врачи пошли на риск – взяв кусок обычной капроновой ткани, простерилизовали его и использовали вместо диафрагмы. Результат оказался потрясающим - малыш выжил, а инородный материал со временем оброс собственными тканями….

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Абдулхака Хасянзянова.

КОНКРЕТНО

Траурные мероприятия по поводу кончины Абдулхака Касымовича состоятся 27.10.2020.

В 10:30 состоится вынос в патолого-анатомическом отделении СОКБ им. В.Д. Середавина. Мероприятие продлится всего 5 минут.

В 11:00 панихида на кладбище (только мужчины) по адресу: ул. Ново-Урицкая, 1а, за зданием школы № 40.