В Самарской области ежедневно находят порядка 140 заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области день за днем обновляются рекорды по количеству заболевших коронавирусом – ежедневно фиксируется порядка 140 заболевших. Ситуация осложняется тем, что регулярно фиксируются вспышки заражения на территориях региона. В области планируют наращивать коечный фонд и усиливать бригады скорой помощи в областной столице. Помешать же благим намерениям могут форс-мажорные обстоятельства – в понедельник в главном инфекционном госпитале произошел пожар.

Еще 148 заразившихся – статистика на 26 октября

Второй день подряд в Пестравском районе фиксируется большое количество заболевших. По данным регионального оперштаба, за сутки там подтвердили заражение еще у 23 человек (при этом все – контактные), днем ранее там нашли 16 заразившихся. Для Пестравки это не единичный случай – ранее там коронавирусом заражались постояльцы Высокинского пансионата для инвалидов (психоневрологический интернат).

В Отрадном нашли всего шесть новых заболевших, но при этом их общее число с начала пандемии достигло отметки в 100 человек – теперь там 101 заразившийся.

В целом в регионе зафиксировано 15 146 человек с коронавирусом. Выздоровели более 80% пациентов, в том числе 59 - за прошедшие сутки. Новых смертельных случаев нет, ранее умерли 250 человек.

Школьникам продлили отдых, бригад скорой помощи станет больше

Осенние каникулы для школьников Самарской области стали длиннее на неделю – они продлятся до 8 ноября. А начались они уже в понедельник, 26 октября. Губернатор Дмитрий Азаров посоветовался с представителями областного родительского комитета и совместно они пришли к выводу, стоит продлить каникулы – самое эпидемиологически неблагоприятное время дети посидят дома, хорошо отдохнут и наберутся сил, чтобы противостоять болячкам в будущем.

С 1 декабря в регионе планируется увеличить количество бригад скорой помощи в областной столице до 65. Также до конца года дополнительно развернут порядка 700 коек пациентов с коронавирусом. Кроме того, 250 млн рублей из регионального бюджета направят на закупку резервных препаратов для пациентов в стационарах. Как отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян, не стоит забывать и о пациентов, страдающих от других заболеваний. В частности, на особом контроле находится оказание медицинских услуг и другим пациентам, страдающим от сердечно-сосудистых, острых хирургических, онкологических и терапевтических заболеваний.

В понедельник многие усилия по усилению сферы здравоохранения едва не пошли прахом, когда в больнице Середавина в Самаре начался пожар. Очевидцы запечатлели на видео, как из одного из окон валят клубы черного дыма, а также сообщали о сильном запахе гари. Но все оказалось не так страшно. Выяснилось, что загорелась оргтехника на третьем этаже главного корпуса, где не содержались пациенты.

Было эвакуировали 20 человек, возгорание на площади два квадратных метра пожарным удалось ликвидировать за 23 минуты.