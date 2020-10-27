Пять причин установить «умный» газовый счетчик

Интеллектуальные системы учета газа оборудованы развитой системой самодиагностики. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Умная» бытовая техника уже воспринимается как норма. Следующие на очереди - преобразования в сфере жилищно-коммунальных услуг, которая до недавнего времени оставалась в стороне от этих процессов. Летом этого года в России на законодательном уровне утвержден переход на интеллектуальные системы учета электроэнергии. Таким образом, все приборы учета будут заменены на те, что самостоятельно передают показания и контролируют работу электросетей. Со временем опыт планируется распространить и на учет бытового газа. Собственно, этот факт можно считать первой причиной задуматься над тем, чтобы установить «умный» счетчик уже сейчас. И особенно тем абонентам, по приборам которых в ближайшее время истекает срок эксплуатации. Далее с помощью специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Самара» разбираемся, чем еще «умный» счетчик превосходит обычный.

Сэкономит время

Первое и главное отличие интеллектуальных систем учета газа от обычных счетчиков в том, что «умные» приборы автоматически фиксируют и передают показания поставщику газа. Потребителям больше не нужно держать в голове отчетную дату и каждый месяц выполнять одни и те же рутинные действия, обращаясь к счетчику с бумагой и ручкой.

Сбережет деньги

Расход ресурса станет абсолютно прозрачным. Прибор сохраняет всю историю потребления ресурса с момента его установки. В архиве показаний всегда можно будет отследить, сколько газа было потрачено не только в месяц, но даже в день и час, что позволяет при необходимости проверить и проанализировать данные.

Также интеллектуальные системы учета позволяют управлять потреблением, задавая максимальный объем расхода ресурса на сутки, неделю, месяц. За счет этого появляется возможность планировать траты и не опасаться «сюрпризов» в квитанции.

Обезопасит

К сожалению, инциденты с бытовым газом случаются регулярно. Зачастую взрывы происходят из-за скрытых неисправностей газового оборудования. Интеллектуальные системы способны различать и сигнализировать об аварийных ситуациях. Если контролируемые параметры выйдут за допустимые пределы, то система оперативно переключится в аварийный режим и прекратит подачу газа. Таким образом, вовремя выявленная проблема позволит принять оперативные меры и не допустить трагедии.

Для владельцев частных домов особенно актуальна возможность дистанционного контроля функционирования газового оборудования. Даже в зимнее время можно будет без опаски уехать на несколько дней и не переживать за исправность, например, газового котла. С домом все будет в порядке. С помощью смартфона в любой момент будет возможность подключиться к системе и убедиться в этом.

Контролеры не придут

Интеллектуальные системы учета газа оборудованы развитой системой самодиагностики. Это значит, что, если прибор выйдет из строя, об этом сразу станет известно поставщику газа. Поэтому обязанность контролировать исправность прибора с потребителя услуг снимается. В случае с обычными счетчиками, если собственник не уследит и своевременно не сообщит поставщику о неисправности прибора, а поломку выявит контроллер, то абоненту будут доначислены платежи за последние шесть месяцев в соответствии с нормативами потребления газа. Такие случаи нередки, особенно в зимний период, и ощутимо бьют по карману. Интеллектуальные системы уберегут от подобных ситуаций.