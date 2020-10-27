Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 26 октября 2020 года

В некоторых городах в музеи уже не пускают, поэтому остается любоваться природными красотами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенняя дождливая погода не способствует путешествия по стране, поэтому желающих поехать по городам Золотого Кольца будет становится все меньше. Многих заставит сидеть дома тревожная обстановка с ситуацией по заболеваемости коронавирусом. Культурные объекты уже далеко не везде готовы принимать посетителей, но там, где туристов пускают, действуют достаточно простые меры безопасности.

Коронавирус в Суздале

Заболели: 213

Режим ограничений: действует масочный режим в магазинах и транспорте

Самоизоляция: для людей старше 65 лет до 1 ноября

Кафе и рестораны: работают только до 23.00

Во Владимирской области за сутки подтверждено 92 новых случаев коронавируса. В Суздале за сутки нашли 5 новых заболевших. В регионе развернуто 1108 коек для больных с коронавирусум, 84 процента коек заняты.

В регионе пытаются снизить нагрузку на врачей, которые сейчас как никогда часто выезжают к пациентам, а в некоторых случаях идут пешком, поскольку ресурсов не хватает. Глава региона Владимир Сипягин распорядился направить 20 автомобилей из автопарка администрации Владимирской области медикам. Эти машины будут доставлять участковых врачей на вызовы.

Коронавирус в Ростове Великом

Заболели: 686

Самоизоляция: для лиц старше 60 лет

Изоляция для приезжих: нет

Масочный режим: действует

Гостиницы и музеи: работают

В Ярославской области за сутки еще 114 человек заразились коронавирусом. В Ростове Великом число заразившихся плавно приближается к семи сотням.

В регионе готовятся к еще большему увеличению количества заболевших и перепрофилируют некоторые больницы для приема пациентов с коронавирусом. Ряд организаций снова переходят на удаленный режим работы, но туристическая инфраструктура готова принимать гостей города. Усиленный масочный режим потребует постоянно находиться в средствах индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию друг от друга.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Заболели: 2981

Самоизоляция: для лиц старше 60 лет

Режим ограничений: действует масочный режим в магазинах и транспорте

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 499 новых случаев заражения, в том числе 54 – в Сергиевом Посаде. В регионе продолжают лечение пациенты из других территорий страны, а также из-за рубежа.

В Подмосковье до 7 ноября запретили спортивные и развлекательные мероприятий со зрителями. Также запретили посещать здания музеев за исключением парковых территорий, если таковые у культурных учреждений имеются. В торгово-развлекательных центрах площадью свыше 5 тыс. кв. м посетителям будут мерить температуру, тех, у кого она окажется повышенной в ТРЦ не пустят.

Коронавирус в Костроме

Заболели: 3583

Режим ограничений: действует масочный режим в магазинах и транспорте

Самоизоляция: для людей старше 65 лет обязательная

За сутки в Костромской области коронавирус подтвердился у 100 человек, плюс 51 в Костроме.

Ранее в регионе усилили работу в больницах и стали делать компьютерную томографию в костромском противотуберкулезном диспансере. В регионе до 1 декабря приостановили проведение массовых мероприятий, где собирается более 10 человек. Исключения касаются только свадеб и похорон.

Коронавирус в Иваново

Заболели (по области): 10908

Режим ограничений: действует масочный режим в магазинах и транспорте

Самоизоляция: для людей старше 65 лет обязательная

В Ивановской области оперштаб принял решение приостановить плановые диспансеризации и профилактические осмотры из-за роста числа заболевших. К перепрофилированию для приема пациентов с коронавирусом готовится еще одна больница.

В регионе действует масочный режим, дети отправлены на каникулы на две недели, которые, вероятно, проведут дома, потому как в лагеря их тоже не пускают.