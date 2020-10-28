Матч начнется в 19:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» могут закрепиться в зоне прямого выхода в Премьер-лигу или даже возглавить турнирную таблицу ФНЛ. Пока прямые конкуренты самарцев «Оренбург» и «Нижний Новгород» бьются друг с другом, «Крылья» принимают на своем поле аутсайдера лиги ярославский «Шинник».

Команды находятся в разных концах турнирной таблицы ФНЛ. «Крылья» делят 2-3 место с «Оренбургом», «Шинник» занимает последнее место. Недавно главный тренер ярославцев Александр Побегалов, который работал в клубе с начала десятых годов, ушел в отставку, на игре с «Крыльями» руководить черно-синими будет Алексей Казалов.

Статистика личных встреч Крылья Советов – Шинник. Цифры на стороне самарцев – 24 победы «КС» против девяти «Шинника». Еще 13 игр закончились вничью.

В прошлый раз соперники встречались в 2017 году тоже в рамках Футбольной национальной лиги. Тогда обе встречи запомнились обилием голов. В Ярославле сильнее были «Крылья» 3:2, матч в Самаре закончился со счетом 3:3. При этом «Шинник» смог отыграться, проигрывая 0:3.

Прогноз на матч Крылья Советов – Шинник 28 октября 2020. Хозяева явные фавориты предстоящей встречи. У ярославцев мало шансов зацепиться хотя бы за ничью.

Составы команд на игру Крылья Советов – Шинник огласят примерно за час до начала поединка. Матч Крылья Советов – Шинник 28 октября 2020 начнется в 19:00 по самарскому времени (18:00 по московскому).

Прямую трансляцию матча Крылья Советов – Шинник можно посмотреть 28 октября 2020 в «Яндекс эфире», а также на сайте samara.kp.ru.